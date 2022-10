Lynchages médiatiques à l’extrême gauche

Je ne me sens pas spécialement concerné par les tempêtes politiques qui secouent périodiquement les sectes écolo-pastèques.

Pourtant, l’espèce de terrorisme idéologique que font régner Sandrine Rousseau et ses congénères ne peut nous laisser indifférents.

Car, si nous n’y prenons pas garde, ce terrorisme quittera bientôt les officines écologistes pour pourrir la société tout entière – comme, jadis, les débats hystériques dans les « sociétés de pensée », si bien décrites par Augustin Cochin, ont préparé la guillotine et la Terreur.

Mme Rousseau, tenante de ce qu’elle appelle l’« écolo-féminisme », s’est fait connaître comme une pasionaria de causes sans rapport évident avec l’écologie.

Tantôt accusant Éric Piolle, alors l’un de ses concurrents, de l’avoir « bousculée » – sans que rien ne permette de vérifier ses dires, ni même ne permette d’en inférer la moindre qualification pénale –, tantôt prétendant à une vague expertise scientifique sur le sexe des amateurs de viande rouge, tantôt encore suggérant d’accueillir les terroristes afghans en France « pour les surveiller », la dame ne rate jamais une occasion de faire parler d’elle – ni, surtout, de « tuer », symboliquement au moins, ses opposants ou ses concurrents.

Après tout, me direz-vous, la politique a toujours été un jeu cruel et les personnes qui y « jouent » connaissent les règles. Et des Julien Bayou ou des Éric Piolle n’ont bien que ce qu’ils méritent, eux qui donnent des leçons de morale à la terre entière.

Certes. Mais prenons-y garde. Si nous restons les bras ballants devant ces invraisemblables atteintes à la vie privée, ces dernières ne seront pas longtemps cantonnées aux petites sectes de l’extrême gauche.

Nous ne pouvons pas accepter que des espèces de cellules d’enquête autoproclamées « fliquent » n’importe qui, n’importe quand.

Même au nom de la transparence (dont les potentialités totalitaires sont bien connues depuis longtemps). Et même si, comme tout le monde, je souris de voir les Bayou ou les Quatennens tomber sous les coups dont ils menaçaient d’autres malheureux naguère encore.

Non, il ne me semble pas sain que n’importe qui s’improvise procureur – surtout quand il est juge et partie. Non, il ne me semble pas sain que des responsables (ou plutôt des irresponsables !) politiques répandent le désastreux principe selon lequel la fin justifie les moyens.

Évidemment que la défense de l’intégrité des femmes est une noble cause. Mais, Mme Rousseau s’est rendue inapte à en parler, elle qui prétendait faire venir en France des terroristes afghans, peu connus pour leur respect des femmes. Et une belle cause ne se défend pas par n’importe quel moyen : ce genre de lynchage médiatique (en attendant pire, car la logique totalitaire pousse à toujours aggraver et, si Sandrine Rousseau rechigne à jouer les Fouquier-Tinville, d’autres prendront la place) est le plus mauvais service que l’on puisse rendre à la cause des femmes.

J’ajoute que je trouve assez ironique que cette pasionaria d’extrême gauche soit ainsi au service des sordides intérêts de la finance la plus sauvage et la plus apatride (car, figurez-vous, Madame le Député, que les pouvoirs sont d’autant moins dangereux qu’ils sont plus incarnés et plus enracinés et que, par conséquent, le pouvoir de Louis XIV était colossalement moins dangereux que celui de M. Macron, lui-même moins nocif que celui de Georges Soros !) car cette idéologie de la transparence et du déracinement ne peut servir ultimement les êtres humains, mais uniquement le Moloch consumériste.