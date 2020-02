M. Castaner et Mme Cerighelli

Christophe Castaner a annoncé avoir saisi la justice pour « provocation à la haine » après des « dérapages » sur Twitter d’une députée LREM, Agnès Cerighelli.

Cette dernière avait, en effet, critiqué sévèrement les candidatures de Rachida Dati à Paris et de Samia Ghali à Marseille, en affirmant que l’élection de ces « Maghrébines de confession musulmane » serait une trahison de l’identité de la France.

Quelques mois plus tôt, Mme Cerighelli avait été l’objet d’un lynchage médiatique pour avoir critiqué le lobby LGBT.

On peut penser ce que l’on veut de ces propos.

En particulier, il n’est pas certain qu’il soit très intelligent de mettre Rachida Dati « dans le même sac » que Samia Ghali, notoirement liée au « système Guérini » de clientélisme.

Mais ce qui est certain, c’est qu’à lire le message de la députée, on ne peut voir aucune « provocation à la haine ».

En réalité, cette action en justice de Christophe Castaner ne montre qu’une chose : que l’ensemble des lois prétendument antiracistes, à commencer par la loi Pleven de 1972, sont néfastes pour le débat politique, pour nos libertés et même pour la simple vie en société.

La moindre critique d’une « minorité » quelconque devient automatiquement une « provocation à la haine ».

Et doit donc être immédiatement poursuivie et condamnée par la justice.

Pourtant, la majorité a également des droits. Et il n’est pas déraisonnable de s’interroger sur les actions de tel ou tel lobby.

Même si je l’écrirais assez différemment de Mme Cerighelli, il me semble, à moi aussi, assez évident que l’action du lobby LGBT (qui ne représente d’ailleurs nullement les homosexuels) risque d’attenter aux droits des enfants, aux droits des femmes, ou aux droits des familles traditionnelles.

Critiquer ce lobby n’est donc nullement une provocation à la haine, mais une simple prise de position politique.

De la même façon, les lobbies islamistes veulent changer la société française. Il est donc parfaitement légitime que la majorité du peuple français affirme son intention de continuer à vivre dans la France qu’il a connue.

Il est, en tout cas, assez significatif que M. Castaner ait annoncé poursuivre Mme Cerighelli après un tweet de cette dernière réclamant du ministre de l’Intérieur un moratoire sur la construction de mosquées en France.

M. Castaner a sans doute été piqué au vif par des propos qui manifestent sa léthargie – ou sa complicité avec l’islamisation de la France.

Y voir de la haine me semble absurde ; y voir une divergence grave en matière politique est l’évidence. Et cela prouve, une fois de plus, que LREM est une auberge espagnole !