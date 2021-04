M. Macron veut parler de sécurité. Vraiment?

À en croire les gazettes, M. Macron entame une «séquence sécuritaire», ces jours-ci.

L’idée même de «séquence sécuritaire» – que mes excellents confrères reprennent sans sourciller – me paraît assez indécente: elle semble rabaisser une préoccupation de plus en plus importante des Français au rang de gadget médiatique et électoral.

Comme si la sécurité de ses concitoyens n’était pas la principale mission du chef de l’État en tout temps!

Dans la pratique, cette «séquence» viserait, dit-on, à montrer que le bilan du sieur Macron est bon sur les trois sujets qui, paraît-il, vont occuper la campagne de 2022: la sécurité, donc, l’écologie et la crise sanitaire actuelle.

Personnellement, je doute que l’on soit capable d’annoncer les sujets d’une campagne présidentielle un an à l’avance.

Je doute surtout que M. Macron puisse affronter un débat présidentiel sur le sujet de la sécurité (d’ailleurs, sur les deux autres, ce n’est pas gagné non plus!).

Les questions régaliennes sont son grand échec – d’ailleurs, il avait été élu en 2017 en faisant l’impasse dessus.

À l’époque, j’avais trouvé étrange que ni Marine Le Pen, ni François Fillon ne l’attaquent sur ce terrain, mais il faut reconnaître que les médias étaient si manifestement au service de «Jupiter», présenté comme le nouveau Messie qui allait sauver la France, que tout ce qui pouvait gêner le jeune candidat était occulté ou inaudible.

Cependant, si c’est Emmanuel Macron lui-même qui fait le choix de mettre les questions de sécurité dans le débat public, il prend un risque considérable.

De toute évidence, son bilan en matière régalienne est catastrophique.

L’insécurité progresse à vue d’œil et les émeutes succèdent aux «faits divers».

Plus grave, Emmanuel Macron est comptable d’ au moins deux éléments qui aggravent cette situation.

L’immigration tout d’abord: sous son quinquennat, au moins 2 millions d’étrangers seront entrés, légalement ou illégalement, sur notre sol.

Or, même si la bien-pensance refuse de l’avouer, il existe bel et bien un lien entre immigration et délinquance.

C’est vrai, bien sûr, pour le terrorisme : la quasi-totalité des terroristes des dernières années était composée d’immigrés ou d’enfants d’immigrés.

Mais c’est vrai aussi pour divers trafics, notamment celui de drogue. À ce propos, Emmanuel Macron prend un autre risque en ouvrant un débat sur la légalisation du cannabis, puisque de nombreux spécialistes s’accordent à dire que la légalisation des drogues dites «douces» permet l’augmentation des trafics de drogues dures.

La deuxième chose dont Emmanuel Macron, sans en être le seul responsable, se trouve comptable est le laxisme judiciaire.

Certes, tous les juges ne sont pas laxistes, certes il y aurait beaucoup à faire pour améliorer les lois (là non plus, on ne peut pas dire que le bilan de LREM soit particulièrement brillant), mais, régulièrement, l’actualité nous rappelle que la justice ne protège plus les Français : elle libère des violeurs récidivistes (comme le tortionnaire de la jeune Anne-Lise tout récemment), elle absout des assassins (comme le meurtrier de Sarah Halimi), elle vide les prisons pour cause de covid, alors même que des dizaines de milliers de condamnés sont en liberté faute de place en prison.

Bref, ce n’est pas l’annonce de l’embauche de quelques policiers qui va nous faire croire qu’Emmanuel Macron et les siens peuvent protéger les Français.

J’ose espérer que, sur ce sujet au moins, on entendra davantage l’opposition qu’en 2017!