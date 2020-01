Macron : le pire président de la Ve République

L’année qui va commencer ne sera pas la dernière au cours de laquelle la France sera présidée par Emmanuel Macron.

Hélas, son mandat va durer encore deux ans et demi, et cela fait seulement deux ans et demi qu’il est Président.

Cela ressemble déjà pourtant à une accablante éternité.

La France sous la Ve République a eu des Présidents dignes de ce nom, au commencement.

Je suis très critique vis-à-vis de la politique menée par le Général de Gaulle, tout particulièrement sa politique étrangère, mais nul ne pourrait dire qu’il n’était pas à la hauteur du statut de Président.

On peut en dire autant de Georges Pompidou.

Les choses ont commencé à se gâter avec Valéry Giscard d’Estaing, qui a cherché à « faire peuple » sans y parvenir, a invité des éboueurs au petit-déjeuner, et dîné chez des « Français moyens ».

François Mitterrand a redonné un peu de hauteur à la fonction, en apparence, mais a fait entretenir sa maîtresse et sa fille cachée aux frais du contribuable, et s’est comporté, d’un bout à l’autre de sa présidence, avec un cynisme crapuleux quasiment sans limites.

Jacques Chirac a été médiocre et essentiellement inerte, et il était de notoriété publique qu’il était corrompu.

Il a dû sa réélection au fait d’être face à Jean-Marie Le Pen, et les murs de Paris étaient alors couverts d’affichettes disant « votez escroc, pas facho ».

Nicolas Sarkozy a beaucoup promis et pas du tout tenu.

Il a contribué à quelques désastres, le plus notable ayant été le renversement du régime libyen sous les ordres du génial stratège Bernard-Henri Lévy, pour le compte de Barack Obama.

Sarkozy étant très agité, Hollande a permis un retour au calme et au déclin en pente douce : on retiendra de lui surtout ses promenades en scooter rue du Cirque.

J’avoue ne pas savoir ce qu’on retiendra de Macron.

J’opterais pour le diagnostic posé à distance par un psychiatre italien qui a décrit le personnage comme un psychopathe narcissique, amoral et provocateur.

Si le psychiatre italien avait ajouté le mot « incompétence », le diagnostic aurait été plus pertinent encore.

Macron a été vendu à la population comme une lessive censée laver plus blanc, avec le soutien massif de tous les médias et le concours de la justice, qui a éliminé son rival le plus dangereux.

Il a, au cours des dernières semaines de sa campagne insulté les pauvres et traité la France de pays criminel contre l’humanité.

Il a été élu en utilisant la peur de l’extrême droite.

Ensuite, cela a été un vrai festival.

Les insultes contre les pauvres et contre le pays qu’il est censé gouverner ont continué.

Les accès de mégalomanie qui l’ont amené à se prendre pour Jupiter ou pour un homme qui « rendra sa grandeur à la planète » ont alterné avec les comportements grotesques, tels ceux qu’il a adoptés vis-à-vis du Président des États-Unis lors d’une visite à Washington : avoir imaginé pouvoir influencer Donald Trump en l’embrassant sans cesse, puis en tenant devant le Congrès un discours dénigrant sa politique impliquait un degré d’imbécillité rare.

Donald Trump a vite placé Macron dans la catégorie des clowns, aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Se sont ajoutées les fréquentations douteuses, et le nom de Benalla vient tout de suite à l’esprit dans ce domaine, ainsi que les comportements vulgaires ou équivoques qui ont montré son goût pour les rappeurs pédérastes en bas résille et pour les Noirs en sueur.

Puis est venue l’arrogance odieuse et brutale avec le traitement réservé aux gilets jaunes, face auxquels il a choisi le mépris et les mutilations par la police.

L’incompétence dont je parlais plus haut se voit par la façon dont il n’a cessé de s’entourer de gens médiocres, et souvent ignorants, par son incapacité à prendre la moindre décision positive ou à dire la vérité, et par les dates auxquelles il a choisi d’enclencher des réformes vaines qu’il n’est pas capable d’expliquer.

Bloquer les déplacements des Français au moment des fêtes de fin d’année était une idée très macronienne. Chacun pouvait s’attendre au comportement de la CGT.

Si Macron s’y attendait, cela montre un peu plus sa haine des Français de base. S’il ne s’y attendait pas, il est encore plus bête qu’il en a l’air.