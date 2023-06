La morphopsychologie, la prosopologie et la caractérologie laissaient entrevoir chez Macron un potentiel intellectuel pouvant justifier une candidature à la Présidence de la République. N’étant pas psychologue de formation universitaire, mais seulement autodidacte dans ces « sciences » très approximatives, je pense aujourd’hui avoir réalisé un mauvais diagnostic. Le théâtre animé par sa professeure de lettres classiques (Brigitte), a fait de son élève (Emmanuel) un excellent comédien. Mais que M. André Schiehl (n° 1396) soit rassuré. Je n’ai pas voté pour lui, même si, selon Aristote, « le geai vole auprès du geai » – que je croyais social-libéral. Il ne l’est pas du tout. Il appartient à la gauche, ayant muté de la faucille vers le marteau, puis vers la valise (gauche caviar) et aujourd’hui vers l’Arc-en-ciel (LGBT). Comme le dit une locution latine : « Errare humanum est, Perseverare diabolicum. » j’ai fait mon mea culpa pour avoir donné ma voix à un candidat « Renaissance » aux élections législatives du second tour, car en lice avec un autre LFI. Macron et la NUPES (nouvelle union populaire, économique et sociale) sont de plus en plus comme « bonnet blanc et blanc bonnet ». L’imposture climatique et la fausse écologie vont nous conduire à la ruine avec un retour au Moyen Âge. Remédier au réchauffement terrestre (très peu anthropique) est louable, mais sûrement pas vouloir le prévenir en détruisant à la fois l’économie, l’environnement et la monnaie, avec pour corollaire la décroissance et un appauvrissement général. J’ai regardé, en son temps, la vidéo d’Adriano Sagatori, psychiatre italien. Il se trompe, comme je me suis trompé, sur ses capacités intellectuelles. Elles sont médiocres, tout au moins en sciences. D’où le choix de collaborateurs encore plus nuls que lui. Contrairement aux oligarques du « Mage du Kremlin » beaucoup plus réalistes. Mme Borne n’est pas à sa place. Cette courtisane a fait passer son ambition personnelle avant sa formation scientifique. M. Macron est bien un comédien carriériste in fine. Pas un psychopathe.