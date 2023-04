Une minorité de Français a élu Macron, tablant sur lui pour un renouveau politique en France. Macron est un produit de la grande finance, promu par les médias détenus par elle. Son but n’a jamais été d’œuvrer pour la France mais pour les argentiers qui l’ont mené à cette fonction d’affaiblir la France pour la leur livrer en rendant l’industrie non compétitive, accablée de charges et de taxes, en alignant le prix de notre électricité sur celui d’une Europe soumise aux utopies écolo-gauchistes, en refusant d’écouter le peuple par l’instauration d’un référendum populaire, en conservant un niveau de chômage conséquent, en évitant d’augmenter le nombre d’actifs ce qui améliorerait la situation économique, en ne prenant aucune mesure efficace pour stopper une immigration inassimilable et improductive, en laissant aller les subventions de toutes sortes qui augmentent la dette du pays offert à la prédation de la grande finance. Heureusement, un troisième mandat est exclu mais la poursuite de la destruction du pays jusqu’à la fin de son mandat est probable. Souhaitons qu’aux prochaines élections, les Français soient plus lucides !