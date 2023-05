Macron brade notre souveraineté économique

Le Gouvernement d’Emmanuel Macron a autorisé 131 rachats d’entreprises françaises qualifiées de sensibles d’après le rapport annuel du contrôle des investissements étrangers en France.

Comme toujours, ce gouvernement se paie de mots en prétendant vouloir protéger la souveraineté économique et l’indépendance françaises. La réalité est tout autre.

En silence, ce sont des pans entiers de notre économie qui passent sous contrôle étranger. Cette perte de la maîtrise d’entreprises stratégiques sera, comme à l’époque de la pandémie de Covid-19 et comme depuis le début du conflit russo-ukrainien, la source de nouvelles crises.

Le gouvernement délaisse et néglige le développement et la pérennité d’entreprises et de savoir-faire français au profit d’un culte de l’investissement étranger sur lequel nous n’aurons aucun contrôle, et qui ne servira pas les intérêts de la France.

Les premières victimes seront, comme toujours, nos compatriotes. Il est urgent de rebâtir notre souveraineté économique en investissant massivement dans notre filière nucléaire, qui nous a procuré pendant longtemps une énergie abordable et abondante, et de rompre avec le libre-échange mondialisé qui impose un cadre économique intenable aux entreprises françaises.

France Jamet

Député européen