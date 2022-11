Macron et la droite : drague et mensonges

Emmanuel Macron était invité de la nouvelle émission politique de France 2 : « L’Événement », le 26 octobre – dédiée cette fois à la situation française, après avoir parlé de la situation géopolitique deux semaines plus tôt.

Il a beaucoup été dit qu’à cette occasion, le président avait « dragué » la droite modérée – répondant en quelque sorte à la proposition faite par Nicolas Sarkozy (qui s’éloigne de plus en plus de ses anciens amis parlementaires) de créer une coalition LR-LREM.

Il y a bien sûr des raisons à cela.

Tout d’abord, LR a refusé de voter les récentes motions de censure avec la Nupes et le RN – et s’est ainsi présenté, volens nolens, comme « Macron-compatible ».

Par ailleurs, la politique économique de M. Macron semble compatible avec celle de LR : le premier continue à promettre des réformes structurelles (notamment sur les retraites) et refuse que la crise actuelle soit l’occasion d’aggraver l’administration de l’économie.

Enfin, mis en cause pour son angélisme, à l’origine de nombreux faits divers sordides, le chef de l’État est bien obligé de prétendre à une certaine fermeté pour calmer les esprits – et donc d’apparaître proche de la droite sur les questions régaliennes.

Malheureusement, s’il y eut beaucoup de bonnes paroles au cours de cette longue émission (sans contradicteur, soit dit en passant : « Jupiter » n’aime guère le débat !), il est beaucoup plus difficile d’y croire.

D’abord, parce que la social-démocratie, dont il est aujourd’hui le représentant, après avoir été l’un des principaux collaborateurs de François Hollande, porte une écrasante responsabilité dans nos problèmes. L’assistanat, l’immigration incontrôlée, l’insécurité, le fiscalisme, l’effondrement de notre filière nucléaire y sont directement liés.

Ensuite, je doute que M. Macron soit capable d’établir une alliance avec LR.

Le technocrate qu’il est ne semble pas comprendre le jeu des alliances politiques (il est vrai que la plupart des autres dirigeants politiques non plus). Quand il critique le vote conjoint par le RN et la Nupes d’une motion de censure, il mésestime que de telles alliances ont toujours pris place au parlement.

Au demeurant, lui-même ne dédaignait pas, entre les deux tours de la présidentielle, flatter éhontément l’électorat mélenchoniste pour l’emporter. C’est de bonne guerre, mais il est mal venu pour faire ensuite des leçons de morale à la « coalition du désordre ».

L’actuelle configuration du parlement impose soit l’usage systématique du 49-3, soit la création de majorités changeantes en fonction des sujets. De mon point de vue, la deuxième solution serait meilleure, non pas en soi, mais en ce qu’elle sortirait enfin les partis politiques du manichéisme sectaire dans lequel ils s’enferment depuis des décennies. à terme, cela permettrait de songer enfin sérieusement à une coalition des droites : rien n’empêcherait que LR vote avec LREM certains textes et d’autres avec le RN.

Cependant, le plus vraisemblable est, hélas, une aggravation de la culture du refus du débat : en distribuant les bons points à ceux qui seraient, avec eux, dans le « cercle de raison », et les mauvais points aux autres, en utilisant systématiquement le 49-3, M. Macron et Mme Borne montrent qu’ils ne veulent aucunement d’une alliance, mais tout au plus d’un ralliement sans condition des LR à leur majorité.

Or, Dieu merci, ce ralliement (que certains LR accepteraient probablement volontiers) est impossible puisque le parti est actuellement en train de choisir son président et que les candidats sont tenus, pour plaire aux militants, de faire assaut d’anti-macronisme !