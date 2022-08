Macron, le nouveau Kaa

La politique est, avant toute chose, l’art de convaincre, de persuader les citoyens de la justesse des choix proposés pour qu’ils rallient le candidat.

Pour illustrer mon propos, reprenons le discours d’Emmanuel Macron aux députés.

Le Président est en effet dans une impasse politique, il ne dispose pas de la majorité absolue à l’assemblée, et se doit de convaincre des députés de l’opposition de lui apporter leur soutien. C’est ce qu’il s’est efforcé de faire dans un entretien à l’AFP le 25 juin.

Tendus vers cette fin, les arguments d’Emmanuel Macron ne manquent pas de sel. Ils méritent une analyse sans concession.

Après avoir consulté les divers chefs de partis de l’opposition, il donne mandat à la Première ministre d’explorer avec les groupes politiques – qui sont des forces politiques de gouvernement – le degré de coopération auquel ils sont prêts.

Il est amusant de constater que certains groupes politiques, selon lui, ne seraient pas des forces politiques de gouvernement.

« Moi, Jupiter, j’affirme qu’il y a des groupes de députés, certes élus au suffrage universel, qui ne sont pas pour autant des forces politiques de gouvernement. » Voilà une étrange conception de la démocratie !

Cependant, dans sa conception du ralliement, il faut que les choses soient très claires : on va discuter, mais la « base de discussion pour ces échanges sera le cadre du projet présidentiel et de celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi » .

On discute, mais c’est moi qui vous dis sur quoi !

Puis il se déclare confiant dans l’esprit de responsabilité des forces de gouvernement.

Ces propos contorsionnistes relèvent de la pure flagornerie et rappellent le livre de la jungle où le fameux python Kaa tentait de charmer par des danses enjôleuses et hypnotiques Mowgli pour l’endormir et le croquer. Heureusement, le peuple, tel le tigre Shere Khan, veille au grain !

Macron est indiscutablement le nouveau python Kaa, lequel n’inspire aucune confiance !