Macron, l’imposteur (suite)

Tout peut encore changer, bien sûr.

Mais, pour l’heure, il apparaît très improbable que le candidat qui sera choisi par le parti de centre-droit Les Républicains puisse être au second tour de l’élection présidentielle française de 2022.

Et il semble vraisemblable que le parti en question soit à l’agonie.

Ses membres de droite rejoindront sans doute les positions incarnées aujourd’hui par Éric Zemmour et les trois principaux prétendants à l’investiture, tous centristes, chercheront à avoir des ministères dans un gouvernement Macron, si Emmanuel Macron est réélu.

Pour l’heure aussi, il semble probable qu’Éric Zemmour restera devant Marine Le Pen et fera, dès lors, sauf accident de parcours, face à Emmanuel Macron au second tour.

Et il reste, hélas, très probable qu’Emmanuel Macron sera réélu – ce qui, le cas échéant, sera catastrophique pour la France.

Emmanuel Macron tient des discours emplis d’autosatisfaction, ce qui implique pour lui de présenter un bilan falsifié de sa présidence et, lorsqu’il parle du présent, de décrire une réalité qui n’existe pas.

Jusqu’au début de la pandémie, la présidence Macron avait ressemblé aux trois présidences précédentes (Chirac, Sarkozy, Hollande) et avait été marquée par une passivité face à la poursuite du déclin du pays.

Mais avec une immense différence : Macron avait affiché ouvertement son mépris des pauvres, provoqué un mouvement de révolte et de désespoir et l’avait éteint par le recours à une extrême violence et à des mutilations.

Avec la pandémie, Macron a accéléré le déclin du pays, tout en plaçant l’ensemble de la population dans un état de peur et de soumission, qui perdure jusqu’à aujourd’hui, et sera maintenu jusqu’à l’été 2022, donc au-delà des élections présidentielles et législatives.

Son discours du 9 novembre a montré toute l’étendue de l’imposture qu’il incarne.

Présenter la gestion de la pandémie sous un jour positif est sordide.

La France est l’un des pays qui a imposé les fermetures les plus strictes et les plus autoritaires pour sa population, et l’un des pays aussi qui a pris les mesures sanitaires les plus abjectes – sans parvenir à un nombre de morts ou de cas plus bas que dans d’autres pays où des mesures moins arbitraires ont été prises.

Avoir condamné les Français à rester enfermés chez eux et à ne sortir qu’une heure par jour, à un kilomètre de chez eux au maximum, les avoir empêchés d’aller à l’enterrement de leurs proches décédés, avoir interdit des médicaments qui soignent, avoir laissé des malades chez eux avec du doliprane (totalement inutile face à une maladie telle que le Covid), et leur avoir dit de n’aller à l’hôpital que lorsque leur état devenait désespéré a été monstrueux.

La situation des hôpitaux a été souvent digne d’un pays du tiers-monde.

Parler de la liberté en la conditionnant à l’obtention d’un passeport vaccinal et en maintenant les non-vaccinés dans un statut de parias a été digne d’un dictateur.

Laisser de côté le fait que les vaccins n’évitent ni d’être contaminé ni d’être contagieux relève de la pire propagande.

Maintenir la peur, alors que la pandémie se termine, relève de la manipulation politique la plus obscène.

Décrire la situation du pays comme bonne est se moquer de ceux à qui on s’adresse.

La France a, en raison des mesures ineptes prises pendant la pandémie, connu l’une des plus fortes récessions du monde développé : plus de 8 %.

Le retour à la croissance est tout juste un retour à l’activité après un arrêt presque complet, et ne pas le dire est une insulte à l’intelligence.

Donner des chiffres du chômage à l’évidence faux est un crachat au visage des chômeurs et des pauvres.

Continuer à promettre de dépenser des milliards inexistants qui vont creuser le déficit budgétaire et accroître l’endettement est une attitude digne d’un dirigeant socialiste pour république bananière.

Tout cela est destiné à ne pas parler des problèmes réels et graves du pays, et il semble évident que Macron fera tout pour ne pas en parler et pour anesthésier la population.

Il comptera sur ses laquais médiatiques pour susciter le rejet du « fascisme » et pour diriger un nombre suffisant d’électeurs vers les bulletins portant son nom.

S’il parvient à ses fins, ce doit être dit, le futur sera abominable.