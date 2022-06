Macronie : tout va très bien, Madame la Marquise !

Récemment, j’ai lu avec intérêt une maxime de Marc Aurèle qui s’applique fort bien à la frénésie de la vie médiatique de notre temps, je vous la livre :

« Le temps est un fleuve et un torrent d’événements ; chaque chose est emportée dès son apparition et celle qui la remplace sera emportée à son tour. »

Emmanuel Macron l’a parfaitement compris, sa politique, c’est essentiellement la communication, la divine com’ dont la fonction est de saturer l’actualité médiatique, avec des propositions à l’emporte-pièce qui s’apparentent davantage à des slogans qu’à des politiques élaborées, capables de répondre à la situation de la France.

Face à cette débauche de com’, le politique républicain et d’opposition ne doit pas tomber dans le piège de cette logorrhée, il doit mettre en exergue les contradictions, les omissions du Prince qui prétend nous gouverner.

Regardons la réalité :

Sur le plan de la politique intérieure :

– Silence on assassine. Barbarie islamiste à Marseille. Le médecin militaire Alban Gervaise (41 ans), agressé le 10 mai au nom d’Allah, est décédé le 26. Aucun commentaire officiel, son assassinat n’est qu’un fait divers banal et ordinaire. C’est tout simplement inadmissible !

– Silence on agresse et vole au Stade de France. Plus de 400 voyous des banlieues ont fondu sur les supporters du match Liverpool-Real, mais le ci-devant ministre de l’Intérieur G. Darmanin ignore ces agressions, un déni incroyable !

– Grève des diplomates du ministère des Affaires étrangères qui dénoncent la suppression de leur corps remplacé, par la volonté de Jupiter, par un corps hétéroclite dans lequel les agents de l’État passeront de la Sécurité sociale ou d’une sous-préfecture à un poste diplomatique. C’est tout simplement aberrant, c’est la négation même du métier de diplomate qui exige un apprentissage dans la durée sur le terrain, comme le font toutes les Nations qui veulent être informées et défendues. Il s’agit d’une faute lourde !

– CNR : E. Macron a remporté l’élection présidentielle après une non-campagne, il a d’abord adopté la même attitude pour les législatives jusqu’à ce qu’il se rende compte que l’opposition – Mélenchon – occupe la scène médiatique, un crime de lèse-majesté pour le roi de la com’. La contre-attaque s’appelle le Conseil National de la Refondation (CNR) qui fait écho au Conseil National de la Résistance de 1944 mis en place par le général de Gaulle.

La crédibilité de ce CNR, au moment où les Français vont élire leurs députés, est non seulement douteuse en raison des grands débats lancés lors du quinquennat précédent dont les recommandations sont restées lettres mortes, mais sa création est aussi une insulte, un déni de confiance vis-à-vis de la nouvelle Assemblée qu’il ignore.

Sur le plan de la politique extérieure :

– Europe : E. Macron se trouve dans une totale impasse, sa présidence de l’UE est un échec. il est assis entre deux chaises comme le montre, par exemple, son projet de défense européenne auquel il croit, une idée d’avenir et qui le restera longtemps …

La réalité est simple : l’Europe est désormais sous mainmise américaine avec l’OTAN, une organisation politique et militaire sous le diktat de Washington. Ajoutons la décision de Berlin de réarmer en achetant quasi exclusivement des armes américaines. Là encore, Jupiter est en pleine illusion en continuant de vanter le couple franco-allemand.

– Ukraine : il est incontestable que Poutine est l’agresseur de l’Ukraine, mais est-il dans notre intérêt d’acquiescer et de soutenir des sanctions de plus en plus nombreuses dont les Français paieront directement les effets dans leur pouvoir d’achat ? La question se pose, car les risques sociaux à venir sont plus que probables !

En cette période de Pentecôte qui est – pour les chrétiens et pour les mécréants non dépourvus de culture – le moment où soufflent les flammes divines de l’Esprit-Saint pour les premiers et pour les seconds le sens des responsabilités, on doit constater que les flammes n’ont pas atteint Jupiter, c’est visiblement raté !

« N’adopte pas les opinions de l’insolent ou celles qu’ils veulent t’imposer sans vérifier si elles sont conformes à la vérité. » (Marc Aurèle)