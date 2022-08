Manque de moyens ? Vraiment ?

Si les accidents mortels dus à des avalanches sont quasiment inexistants dans les stations de ski, c’est grâce à une protection des usagers organisée sur la base :

1) d’études et de relevés permettant de mettre des noms sur les types de conditions nivo-météorologiques et d’en prévoir les risques spécifiques,

2) de la mise en place de barrières, de panneaux, et de filets

interdisant des accès à des inconscients qui pourraient déclencher des coulées sur les touristes skiant à des altitudes inférieures,

3) de la purge des couloirs dangereux par des pisteurs spécialisés avant l’ouverture des remontées mécaniques.

Sans ces trois actions, les accidents mortels seraient probablement quotidiens et l’on entendrait probablement aussi des « journalistes » et des « experts » expliquer que l’hécatombe est due à un « manque de moyens » – en chiens d’avalanche, en sauveteurs et en traîneaux de secours !

Un fantasme ? Certainement pas car cette approche totalement absurde, on peut l’entendre à longueur de journée sur les plateaux télé, quant à l’extension de la délinquance, de la criminalité et du terrorisme.

Ces fléaux seraient dus à un « manque de moyens » en policiers, en caméras de surveillance et en tribunaux !

Mais bien sûr, pas question d’approche technique (statistiques ethniques, tests osseux, etc.), pas question de barrières (sans-frontiérisme illimité, droit de tout le monde à se déclarer « chez lui » partout) et pas question non plus de purger la France de ceux qui s’y sont installés légalement ou non et y sont maintenus aux frais de ceux qui y travaillent – avec l’autorisation tacite de n’en respecter aucun de ses codes de vie en société.

Mais comment attendre autre chose que de l’absurdité de la part d’idéologues et de technocrates hors sol qui ont été capables, il y a deux ans, de déclarer « ouvertes » nos stations de ski en imposant simultanément à tous leurs commerces et leurs remontées mécaniques d’y demeurer fermés ?