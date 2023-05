Cher Guy Millière, dans le n° 1394 des « 4 Vérités », semblant emboîter le pas à l’as des coups de menton sécuritaires du moment (un certain Gérald Darmanin) , vous vous autorisez à qualifier Marine Le Pen de « politicienne médiocre ».

On hésite entre la suspicion de vous voir participer à la re-diabolisation du RN en bande organisée et l’envie de vous dire : réunir 25 % des Français sur des idées, on aimerait vous y voir !

Quoi qu’il en soit, ce que les humbles attendent des intellectuels (catégorie à laquelle je consens, malgré tout, à admettre encore votre appartenance), ce n’est pas qu’ils pondent un rapport hebdomadaire de médecin légiste pour dire de quoi le cadavre est mort, mais de quoi le mourant (la France) risque de trépasser.

Alors, s’il vous plaît, cher Guy Millière, aucun homme ou femme politique n’étant parfait, s’il est trop difficile pour vous d’être optimiste, faites au moins l’effort, pour une fois, d’être constructif et prenez contact avec Marine pour lui proposer des idées que chacun de nous espère vous voir élever au-dessus de la « médiocrité » pour faire gagner la France.