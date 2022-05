Marine Le Pen valait beaucoup mieux que Macron !

J’ai découvert, avec intérêt, l’article de Guy Millière, « Ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen » dans le numéro 1341 des « 4 Vérités ».

Si je suis en communion totale, avec lui, dans les trois quarts de la première partie de son article, je ne partage pas l’analyse de sa conclusion.

Oui, M. Emmanuel Macron est un « imposteur » mis en place par les milliardaires mondialistes et cosmopolites qui l’ont et le soutiennent financièrement.

Ce « Narcisse » a été placé pour remplir une mission, détruire la France, et créer le chaos au sein de l’Europe.

Il s’est appliqué pendant son premier mandat à aller le plus loin possible dans la tâche qui lui a été confiée.

Il vient de livrer à l’Ukraine, sans demander l’avis des Français, des canons de 155 mm « CAESAR », au risque de nous faire passer pour des belligérants !

Pourquoi je ne partage pas sa conclusion ? Tout simplement parce qu’il y a une différence fondamentale entre le « Freluquet » (surnom donné par M. Dupont-Aignan) et Marine Le Pen.

Si l’on vote pour lui, on choisit le mondialisme et ses problèmes ; si l’on vote pour Marine, on vote pour le patriotisme.

Macron déteste la France « ringarde » et « sans culture », « criminelle contre l’humanité » et les « Gaulois réfractaires ».

Marine aime profondément la France et les Français, surtout les plus humbles, et ne veut que leur bonheur, même si elle est parfois maladroite dans ses propos.

Je ne partage pas forcément tout ce qu’elle propose.

Mais entre confier notre pays à un illuminé qui a montré sa capacité de nuisance, et elle qui n’a jamais gouverné, je prends le risque. J’aurais préféré lui laisser une chance de nous montrer ce qu’elle savait faire pour la France !

Voter pour un second mandat de M. Macron, c’est collaborer à détruire complètement notre pays et à le livrer à une prochaine guerre mondiale, et à la guerre civile.

Ceux qui ont voté, ou appelé à voter, Macron, se sont abstenus, ou ont appelé à s’abstenir, ce qui revenait à lui donner une chance supplémentaire, auront du sang sur les mains !

Sur le plan international, qui est l’agresseur : celui qui consacre 67 milliards pour son budget militaire, ou celui qui y consacre 700 milliards, par an ? Les États-Unis, depuis des décennies, sont « le camp du bien ». Ils peuvent se permettre de créer le désordre mondial, en s’érigeant en gendarmes de la planète.

Qu’ils se méfient toutefois, car comme la France qui prend exemple sur eux, ils sont en pleine décadence.

Ils n’ont pas eu de conflit sur leur territoire depuis la « Guerre de sécession ».

M. Millière, vous avez choisi ce territoire pour fuir notre pays, en perdition mais, contrairement à 1914 ou 1940, vous êtes à la merci d’une frappe nucléaire russe ou chinoise !

Le professeur italien Adriano Sagatori, psychiatre, soulignait avant l’élection de 2017, la dangerosité d’Emmanuel Macron, le considérant comme un psychopathe, qui a une haute idée de lui-même, et qui ruinera la société qu’il dirige.

Nous étions prévenus et il a tout de même été élu. « Celui qui a raison cinq minutes avant les autres passe pour un fou pendant cinq minutes » …

Michel Garbage