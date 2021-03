Médecine et technocratie

J’entendais récemment Jean Castex s’interroger sur la nécessité de contraindre le personnel soignant à se faire vacciner.

J’ignore si le projet est effectivement à l’étude, mais je suis certain que l’effet en serait catastrophique.

Dès maintenant, des services entiers de nos hôpitaux déjà à bout de souffle sont paralysés parce que plusieurs infirmières ont été vaccinées en même temps et se retrouvent alitées 48 heures, le temps que la fièvre passe.

Ce qui ne doit pas beaucoup encourager leurs collègues à jouer les cobayes à leur tour.

Contrairement à ce que prétend la propagande médiatique, cette réserve, à mon sens assez naturelle, n’a pas nécessairement à voir avec une opposition au principe du vaccin.

Cela peut viser simplement certains vaccins, comme celui d’AstraZeneca dont la diffusion est désormais suspendue dans au moins 6 pays de l’Union européenne.

Cela peut aussi viser la technique particulière (et testée pour la pour la première fois) de l’ARN messager.

Mais revenons à l’idée saugrenue de Jean Castex.

Si, effectivement, pour «montrer l’exemple», les personnels de santé étaient obligés de se faire vacciner, le message serait ravageur.

Tous les Français comprendraient que lesdits personnels, a priori plus compétents que nous en matière de santé, refusaient de se faire vacciner et y ont été contraints par la coercition étatique.

Dès lors, qui pourrait faire confiance à un tel vaccin?

Il est vrai que la technocratie a déjà ruiné l’hôpital public. Elle a également géré avec «l’efficacité» que nous avons tous constatée cette crise sanitaire.

Elle a privé les médecins de leur liberté de prescription.

Au moins où nous en sommes, elle pourrait tout aussi bien contraindre les médecins et les infirmières à se faire vacciner et ainsi ruiner durablement toute forme de confiance dans la médecine contemporaine et ses traitements!

Les technocrates, qui croient pouvoir faire entrer la vie réelle dans leurs procédures, et sont incapables de poser des choix politiques et de conduire des hommes, sont en train de ruiner la France aussi sûrement que, naguère, les cadres du parti communiste ont détruit la Russie.

Souhaitons que le même coup de balai advienne chez nous, sans quoi la France, naguère l’un des pays les plus brillants du monde, va se retrouver parmi les pays les moins développés de la planète!