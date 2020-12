Merci, Monsieur le Président!

Enfin quelque chose de positif, ont persiflé des mauvaises langues en apprenant que M. Macron était positif au coronavirus!

Ah, blasphème quand tu nous tiens!

Quelques jours auparavant, il aurait convié à dîner à l’Élysée, en plein couvre-feu, son premier cercle.

Que le président, comme n’importe quel chef, éprouve le besoin de rencontrer ses proches en présentiel (comme on dit maintenant), on peut le comprendre.

Qu’il n’ait pas respecté les règles qu’il nous impose ne nous surprendra pas outre mesure car il n’est pas le premier chef d’État à agir ainsi.

En revanche, il nous donne l’aveu éclatant que ce virus n’est pas si redoutable que le martèlent les nombreux experts qui le conseillent.

Dans l’armée, la menace NBC (Nucléaire Biologique Chimique) est prise très au sérieux et le virus, qui n’est pas un être vivant, pourrait être classé dans la catégorie des C.

Des équipements de protection tout à fait performants existent et sont prévus pour tous les personnels car ce ne sont ni les insignes de grades ni les écussons d’armes qui protègent. À bon entendeur …

L’ANP (Appareil Normal de Protection), couramment appelé masque à gaz, voit d’ailleurs son efficacité limitée par la barbe qui pousse, nuisant ainsi à l’étanchéité du caoutchouc protecteur. Pardon pour les féministes!

Et si un chef militaire envisageait de protéger ses subordonnés par un bout de chiffon sur la figure, on n’imagine même pas les réactions de ceux-ci!

M.Macron, chef des armées sans les avoir jamais connues, est quand même entouré d’experts qui ont dû l’informer sur la nocivité réelle du virus.

Si donc il n’a pas pris les dispositions élémentaires qu’il nous impose, c’est qu’il connaissait la dangerosité toute relative de ce même virus. Nous ne pouvons donc que le remercier de nous avoir éclairés sur ce point.

Mais maintenant que les symptômes sont là, il convient de prendre les mesures conservatoires.

Le rivotril? Il est encore trop jeune pour ce traitement. Le remdesivir? Pas à la hauteur du personnage puisque ce produit serait «gratos» dans les hôpitaux. Alors, le joker: l’hydroxychloroquine? Nul doute que quelques paparazzis sont à l’affût.

À moins que, maintenant que le professeur Fourtillan a libéré une place au sein de nos hôpitaux surchargés, le président en bénéficie en priorité au regard de ses éminentes fonctions.

Enfin, l’ultime question que Shakespeare aurait pu poser s’il avait vécu quelques siècles plus tard : vaccine or not vaccine ? Car M. Macron sera immunisé contre le virus d’avant!