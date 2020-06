Municipales : percée de l’extrême gauche

Le second tour des élections municipales a malheureusement confirmé nos inquiétudes nées au soir du premier tour.

Disons-le clairement : ces municipales sont un désastre à peu près général.

Le premier signe de ce désastre tient à l’abstention. 59,5 % des électeurs inscrits ne se sont pas déplacés. Quelle sera la légitimité des nouveaux maires ?

La démocratie représentative est à bout de souffle. Elle tenait encore, bon an mal an, pour les scrutins municipaux, où l’on connaît les différents acteurs – dont beaucoup ont fait leurs preuves dans la société civile. C’est désormais fini.

LREM, échoue à s’implanter solidement. La seule grande ville qu’il « conquiert » est Le Havre, où Édouard Philippe a été réélu.

Mais Édouard Philippe n’est pas membre de LREM et il n’a gagné que parce que LR n’avait pas présenté de liste contre l’ancien conseiller d’Alain Juppé. Et LREM perd Lyon (où Gérard Collomb avait été l’un des pionniers du macronisme) et ne conquiert aucune grande ville.

Certes, le parti présidentiel va avoir quelques milliers d’élus locaux. Mais il reste ce qu’il est depuis le début : une simple entreprise de « recyclage » du centre droit comme du centre gauche et ne devient nullement un parti enraciné.

Du côté des LR, le parti résiste relativement bien. Mais il perd Bordeaux et ne gagne pas Lyon malgré l’alliance avec Gérard Collomb. Il peut encore garder Marseille grâce à la loi PLM (initialement pensée pour empêcher Jean-Claude Gaudin de prendre la ville, malgré sa victoire sur Gaston Defferre en 1983 !), mais y a été sèchement battu par l’extrême gauche.

Bref, pas de quoi pavoiser ! D’autant que les alliances avec LREM laisseront des traces durables et que plus personne ne peut vraiment savoir quel est le corpus doctrinal des Républicains.

Du côté du RN, la plupart des maires sortants ont été réélus au premier tour et plusieurs villes, dont Perpignan, ont été gagnées.

Mais il ne faut pas perdre de vue que le nombre de conseillers municipaux RN va baisser (le parti présentait 150 listes de moins qu’en 2014).

Et, surtout, la victoire de Perpignan est la preuve que la stratégie gagnante est exactement l’inverse de ce qui a toujours été pratiqué par le parti, puisqu’elle est le fruit d’une implantation locale de long terme, au lieu d’une focalisation exclusive sur « l’étiquette » accordée à des militants « interchangeables ».

On peut souhaiter que le succès de Louis Aliot conduise à une véritable stratégie locale, mais nous n’y sommes pas encore.

En un mot, les fanfaronnades et les cris de triomphe de la plupart des partis me semblent singulièrement hors de saison.

Les seuls qui peuvent se réjouir à juste titre sont les écologistes et l’extrême gauche. Mais cela même est notre principal sujet d’inquiétude pour l’avenir.

L’extrême gauche, emmenée par les écologistes, conquiert de nombreuses grandes villes. Est-il besoin de dire que c’est une escroquerie ? Les électeurs ont voté pour un changement d’air – dans tous les sens du terme : à la fois le dégagisme des équipes sortantes et un souci légitime pour la qualité de la vie. Mais EELV va considérablement dégrader la qualité de la vie, en appliquant son programme immigrationniste et laxiste. Grenoble, première ville conquise par cette coalition menaçante, est déjà devenue l’une des capitales françaises de la délinquance.

Le pire des scénarios – qui n’est hélas pas à exclure désormais –, c’est que la seule opposition crédible à Emmanuel Macron en 2022 soit constituée des « écologistes » (c’est-à-dire, en réalité, de gauchistes alliés à des archéo-marxistes).

Il est urgent que les droites se réveillent !