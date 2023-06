Néo-communisme écologiste et destruction de l’Occident

Les annonces récentes du gouvernement français en matière d’écologie sont délirantes, délétères, et porteuses de perspectives très destructrices pour le pays.

Elles ont été très insuffisamment commentées, et doivent l’être bien davantage. Prétendre vouloir réduire les émissions de « gaz à effet de serre » de 50 % d’ici janvier 2030, donc dans un délai de moins de sept années, semble être une proposition sortie du cerveau de personnes qui viennent de s’échapper d’un asile psychiatrique où elles devraient retourner d’urgence pour se faire soigner.

Le principal gaz concerné est le dioxyde de carbone. Ce gaz est produit par les êtres humains et les animaux lorsqu’ils respirent. Les végétaux absorbent le dioxyde de carbone, qui est donc excellent pour la végétation. Un monde sans dioxyde de carbone serait un monde sans vie humaine, animale et végétale – un monde mort. C’est ce monde que semblent souhaiter les ennemis du dioxyde de carbone. Ils incriminent aussi d’autres gaz, la vapeur d’eau et le méthane, et leurs discours sont dépourvus de toute base scientifique digne de ce nom.

Leurs discours relèvent, en fait, d’une démarche méta-religieuse. Ils croient au « réchauffement global » anthropique. Ils s’appuient sur les pseudo-travaux d’organisations telles que le GIEC, qui a un fonctionnement digne de celui des instituts de « science prolétarienne » mis en place en Union soviétique sous Joseph Staline, et qui ont fait la gloire très temporaire d’imposteurs criminels, au premier rang desquels figurent Ivan Vladimirovitch Mitchourine et Trofim Denissovitch Lyssenko (l’inventeur du « blé prolétarien », qui se distingue du blé bourgeois par le fait que le blé bourgeois pousse alors que le « blé prolétarien » ne pousse pas).

Leurs discours relèvent aussi très concrètement d’un néo-communisme, et si le communisme prétendait mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme, le néo-communisme écologiste prétend mettre fin à l’exploitation de la nature par l’homme, vaste programme qui permet aux détenteurs de pouvoir politique de mettre en place graduellement un contrôle total sur tous les aspects de l’existence humaine, et de détruire toutes les formes de liberté ou presque.

Le néo-communisme écologiste n’existe pas depuis longtemps et a pris son réel essor quand le communisme a glissé vers l’agonie. Le premier « sommet de la terre » à retentissement mondial a eu lieu à Rio en 1992, sous l’égide des Nations Unies, qui sont essentiellement, depuis les années 1960, un club de dictatures et de satrapies. Ont suivi d’autres sommets. Le GIEC avait été créé dès 1988, avec pour programme de montrer qu’il y a du « réchauffement global », et qu’il est effectivement anthropique, programme qui facilite le travail des imposteurs qui en font partie : ils savent d’avance ce qu’ils doivent trouver.

Tous les gouvernements désireux d’avoir davantage de pouvoir et de limiter davantage les libertés (en somme quasiment tous les gouvernements du monde occidental, et tout particulièrement les gouvernements de gauche) ont été très intéressés. La Chine communiste a été intéressée aussi, et a été très heureuse de voir les Occidentaux décider de céder à un délire qui mutile leurs économies, et lui confère d’immenses avantages.

Le gouvernement français va mutiler un peu plus l’économie du pays, pourrir un peu plus la vie des Français, et le gouvernement français veut faire vite. Le programme est européen. L’administration Biden aux États-Unis a des projets du même genre.

Le néo-communisme écologiste conduit le monde occidental vers la destruction. Le communisme a créé des dictatures totalitaires sur la planète entière et a fait cent millions de morts. Le néo-communisme écologiste tue, et pourrait finir par détruire la civilisation qui a apporté au monde la démocratie, le capitalisme, les droits de l’être humain, la prospérité, la médecine, la science. Emmanuel Macron et Élisabeth Borne sont à la tête d’un pays où l’économie se porte très mal et où les pauvres sont de plus en plus nombreux. Leur priorité n’est pas de redresser l’économie et de redonner de la prospérité au pays. Non. Leur priorité est de « décarboner l’économie ». Priorité inepte et criminelle.