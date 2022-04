Ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen

Le débat qui va opposer Marine Le Pen et Emmanuel Macron aura eu lieu le jour où cet article paraîtra.

Dois-je le dire ? Je n’attends rien de ce débat, et je ne pense pas qu’il changera quoi que ce soit.

Je pense que, quoi qu’il se dise au cours du débat, le rejet que suscite Emmanuel Macron chez de nombreux Français ne sera pas à même de surpasser les craintes que pourrait susciter une victoire de Marine Le Pen et que, dès lors, Emmanuel Macron sera sans doute réélu, ce qui me semble consternant.

Emmanuel Macron n’aurait jamais dû être élu en 2017.

Il avait montré ce qu’il pensait de la France en l’accusant de crime contre l’humanité – et en le faisant au côté de membres du FLN algérien, une organisation terroriste qui a naguère assassiné, de manière souvent atroce, des milliers de Français et d’Algériens qui avaient choisi la France.

Quelqu’un qui se conduit de cette façon est indigne d’être Président de la République française.

Macron avait, en supplément, montré à l’époque son mépris des Français les plus humbles et les plus pauvres en traitant des ouvrières perdant leur emploi d’analphabètes.

Il a continué à montrer son mépris pour les plus humbles après avoir été élu, et il l’a tant montré qu’il a provoqué l’un des plus grands mouvements de révolte que la France ait connus depuis des décennies : le mouvement des gilets jaunes.

Et, au cours de ce mouvement, il a montré davantage encore son mépris : il a refusé le moindre dialogue et a écrasé la révolte en poussant la police à une violence extrême qui a suscité de nombreuses mutilations.

Quelqu’un qui méprise les plus humbles et les plus pauvres et qui pousse la police à une violence extrême qui suscite de nombreuses mutilations est indigne d’être Président de la République française et de le rester.

Macron a utilisé la pandémie pour obtenir la soumission au terme d’une grève, et il a imposé et maintenu des règles coercitives et destructrices de liberté jusqu’au moment de l’élection présidentielle.

Il a, pendant les longs mois qu’a duré la pandémie, transformé l’essentiel de la population en assistés, au prix d’une lourde récession et d’une explosion de l’endettement du pays.

Il est décrit comme un « libéral », alors qu’il a maintenu la France dans les derniers rangs du classement des pays en matière de liberté économique et la France reste, au bout des cinq années de sa présidence, le pays où les prélèvements obligatoires (taxes et impôts divers) sont les plus élevés du monde développé.

Elle reste également le pays où les dépenses publiques sont, elles aussi, les plus élevées du monde développé (et une large partie des dépenses publiques est destinée à distribuer diverses formes d’assistance, au nom de la « justice sociale »), ce qui signifie qu’elle est un pays très socialiste et très étatiste, condamné à se paupériser et à décliner.

La France aurait besoin d’un Président qui libère et respecte la liberté, pas d’un Président qui peut imposer des règles coercitives et destructrices de liberté, et Macron n’est pas ce Président.

La France aurait besoin d’un Président qui fait sortir le pays de la paupérisation et du déclin, et Macron n’est pas ce Président non plus.

Macron a laissé une immigration de peuplement massivement musulmane continuer à s’installer dans le pays et il a laissé s’accroître les zones de non-droit, l’insécurité, une population improductive qui vit de redistribution, et il conduit le pays vers le crépuscule.

La France aurait besoin d’un Président qui permette un redressement et un sursaut, et Macron n’est pas ce Président, non vraiment pas.

Macron, disais-je, sera sans doute réélu, mais Marine Le Pen ne vaut pas mieux que lui.

Elle n’accusera jamais, je pense, la France de crime contre l’humanité.

Elle ne tient pas des propos méprisants pour les Français les plus humbles et les plus pauvres.

Mais son programme économique est plus socialiste et étatiste encore que celui d’Emmanuel Macron et, même si elle serait plus ferme qu’Emmanuel Macron en matière d’immigration et d’insécurité, elle ne me paraît pas du tout incarner la perspective d’un redressement et d’un sursaut, bien au contraire.

Je m’abstiendrai donc le 24 avril. Quand, lors d’une élection, le choix est entre deux mauvais candidats, il n’y a, à mes yeux, pas d’autre issue, hélas.