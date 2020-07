N’importe qui, sauf Macron !

Faut-il parler du nouveau gouvernement français ? J’ai longuement hésité avant de le faire.

Sa composition est un non-événement qui ne changera rien. Elle traduit un épuisement, une fin de parcours.

Elle montre que Macron n’est plus grand-chose et que l’homme qui a été vendu aux Français, après éviction de Fillon, comme un paquet de lessive censé laver plus blanc est désormais un paquet de lessive usagé qui n’a plus rien à offrir, même plus les moments comiques issus des propos ridicules de Sibeth N’Diaye.

Castaner est remplacé par Darmanin, un opportuniste accusé de harcèlement sexuel et de tentatives de viol, qui bénéficie, paraît-il, de la présomption d’innocence.

Il y a des pays où de telles accusations, plurielles et concordantes, valent mise à l’écart. Dans la France de Macron, cela vaut une promotion.

La police pensera peut-être gagner au change en songeant aux propos qu’a pu tenir Castaner dans un passé récent mais, si des manifestations de type gilets jaunes devaient à nouveau avoir lieu, il ne fait aucun doute qu’il serait demandé aux policiers de se conduire brutalement et salement.

Cela ne se produira peut-être pas, les gilets jaunes sont rentrés chez eux, épuisés, amers, et, pour certains d’entre eux, mutilés, mais le désespoir peut pousser des gens à se révolter encore.

Madame Belloubet est remplacée par Monsieur Dupont-Moretti, avocat de gauche qui n’hésite pas à défendre des terroristes islamiques et qui a proposé autrefois l’interdiction du Front National.

Je vois là, surtout, les signes d’une continuité et les propos disant que « les magistrats sont mécontents » me semblent sans consistance : nombre de magistrats en France sont de gauche, comme Monsieur Dupont-Moretti et sont, dès lors, enclins à partager ses idées.

Une écologiste venue de la tribu vert pastèque se voit confier un ministère important, et sera chargée d’asphyxier davantage encore l’économie française qui n’a pourtant pas besoin de surcroîts d’asphyxie.

Véran, qui a géré la pandémie de manière lamentable et sordide et qui semble préférer les grands laboratoires pharmaceutiques aux vies à sauver, est maintenu à son poste.

Roselyne Bachelot devient ministre de la Culture. Elle ne pourra plus débiter les inepties qu’elle énonçait dans les émissions de télévision politiquement correctes, ou alors, elle les énoncera en étant porteuse du titre de ministre.

Sans doute correspond-elle à l’idée que Macron se fait de la culture.

Un nouveau Premier ministre vient remplacer Édouard Philippe.

Ce dernier ne présentait aucun intérêt particulier, mais il paraissait plus sérieux et plus constant que Macron, et il suscitait plus d’adhésion populaire que ce dernier – ce qui était une excellente raison pour Macron de se débarrasser de lui.

Macron a choisi pour le remplacer le maire d’une petite ville des Pyrénées, un certain Jean Castex. Il semble aussi vide qu’une pochette-surprise vide, et sa parole s’écoule comme un robinet d’eau tiède. La seule chose qui le distingue d’autres gens médiocres est son accent du Sud-Ouest.

Le reste du gouvernement est semblable, et le restera sans doute jusqu’en 2022.

La bande à Macron, après ce jeu de chaises musicales, va continuer sur sa sinistre lancée, et le déclin de la France va se poursuivre.

Comme l’a titré récemment « Le Figaro », journal pourtant très macroniste, la rentrée va être cataclysmique.

La gestion lamentable et sordide de la pandémie et l’état du pays avant la pandémie ont des conséquences.

Les Français vont découvrir celles-ci en septembre. Un chômage écrasant. Un accroissement considérable du nombre de pauvres. Une croissance négative chiffrée désormais à 11 %, et ceux qui énoncent ce chiffre sont des optimistes. Les faillites sont nombreuses.

Les experts stipendiés du ministère de la Santé évoquent une « deuxième vague » de la pandémie. Si le désespoir pousse des gens dans la rue, l’évocation d’une « deuxième vague » permettra d’à nouveau les enfermer chez eux. La seule question qui se pose en ce contexte est : Macron sera-t-il réélu en 2022 ?

Je crains que la réponse soit : oui. J’espère que la réponse sera : non. Et je le dis d’emblée : n’importe qui, sauf Macron.

Je ne sais s’il est possible de faire mieux. Je pense qu’il serait difficile de faire pire.