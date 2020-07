Nomination de Jean Castex

Emmanuel Macron a donc choisi de remplacer Édouard Philippe par Jean Castex à Matignon.

Cet homme de 55 ans est, comme son prédécesseur, un énarque et un ancien membre de l’UMP et des LR.

Pour le dire d’un mot, nous sommes, comme disent les communicants, en plein « changement dans la continuité » !

Un énarque remplace un autre énarque.

Un élu local (rural) remplace un autre élu local (urbain).

Un conseiller de Nicolas Sarkozy remplace un conseiller d’Alain Juppé.

Bref, nous serions tentés de dire qu’il n’y a pas de quoi fouetter un chat.

J’ignore naturellement ce que va être la politique de cet homme dont les Français ne savent pas grand-chose.

On peut penser qu’il a été choisi pour enterrer la réforme des retraites dans l’une de ses manipulations dont la caste politique a le secret : une lourde usine à gaz qui fait beaucoup de bruit médiatique (et provoque peut-être quelques manifestations) pour mieux masquer l’inexistence de la réforme.

M. Castex est, en effet, un fin connaisseur des sujets d’affaires sociales – c’est-à-dire de négociations avec les syndicats. Or, depuis des décennies, ces négociations relèvent du simple théâtre.

Les gouvernements se donnent des airs de matamores réformateurs. Les syndicats dénoncent bruyamment lesdites réformes. Et, après quelques négociations, on redonne discrètement ce que l’on a retiré bruyamment. Ainsi tout le monde est content (sauf le contribuable et le citoyen, mais qui s’en soucie ?).

Il est possible aussi que M. Castex soit une forme de réponse à la crise des gilets jaunes : un élu local de zone rurale semble mieux placé pour comprendre les gilets jaunes que le maire d’une grande métropole – ou, a fortiori, un banquier d’affaires.

L’entretien que Jean Castex a donné, dès le lendemain de sa nomination, au « Journal du dimanche », montre assez à quel point nous demeurons dans le « juppéo-macronisme ».

Nous y découvrons que, comme M. Macron, l’homme « s’intéresse à ce qui rassemble » et veut « aller au-delà » des notions de gauche et de droite.

Tout comme, naguère, Emmanuel Macron nous expliquait qu’il voulait mener une politique « en même temps » de gauche et de droite.

Il est déjà difficile de mener les réformes nécessaires quand on assume clairement ses choix politiques. Si l’on commence à les gommer, c’est que l’on n’a aucune envie de réformer autrement que dans l’imagination des éditorialistes.

J’espère me tromper, mais, selon toute vraisemblance, l’immobilisme a de beaux jours devant lui !