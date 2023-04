Non à l’ingérence des Comores à Mayotte !

L’ingérence d’un pays étranger dans les affaires internes de la France est inacceptable.

La récente réaction du gouvernement comorien à l’égard de l’opération « Wambushu » n’étonne personne. Elle n’est que la traduction et le dévoilement des velléités territoriales comoriennes sur Mayotte.

Cependant, les déclarations du gouvernement comorien ne peuvent être mises sous le tapis et appellent à une réaction des plus fermes !

Le Gouvernement de Madame Borne doit de toute urgence rappeler l’ambassadeur de France aux Comores pour consultation et convoquer l’ambassadeur comorien en France au Quai d’Orsay.

La France ne peut rester muette face à l’attitude offensive des Comores qui utilisent l’immigration massive comme moyen de pression.

Pourtant, le gouvernement Borne et son ministre de l’Intérieur et de l’outre-mer, Gérald Darmanin, ne semblent toujours pas enclins à mettre réellement fin à cette immigration dérégulée.

En effet, aucune entrevue diplomatique avec les Comores n’est prévue pour affirmer la souveraineté française à Mayotte et imposer la fin du soutien à l’immigration irrégulière.

Le gouvernement français doit réagir pour soutenir nos compatriotes mahorais et rappeler aux Comores que le drapeau tricolore continuera de flotter au-dessus de Mayotte !

Les Mahorais peuvent compter sur l’abnégation et la combativité de Marine Le Pen et, avec elle, de l’ensemble des élus du Rassemblement National, à défendre et à protéger Mayotte et les Mahorais des revendications territoriales comoriennes, et de l’immigration subséquente qui appauvrit le 101e département français.

André Rougé

Député européen