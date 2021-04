Non, nous n’avons plus le temps d’attendre!

L’ambassadeur Christian Lambert écrit (n°1289) que les Français souhaitent un homme fort pour remettre la France sur les rails.

Dont acte.

En pensant au général Pierre de Villiers, il voit deux voies et deux seulement.

– La voie légale avec comme passage obligé l’élection à la députation.

Or un bon député ne fera pas forcément un bon président, de même qu’un bon capitaine un bon colonel.

Mais on n’a guère trouvé mieux en matière d’avancement.

Cependant, l’apprentissage du métier aux responsabilités de niveau subalterne et, pourvu qu’on ne l’oublie pas, constitue un atout non négligeable – ce dont manquent cruellement nombre d’énarques «hors sol» dont nous souffrons actuellement.

– Le coup d’État qui, aujourd’hui, en France, est complètement illusoire.

Au-delà de ces deux options, il souligne les problèmes bien réels à résoudre (fiscalité, immigration, sécurité, etc.).

Mais un président n’est pas seul pour trouver des solutions.

Le risque de libanisation et les possibles difficultés relationnelles avec les États-Unis et l’Union européenne impliquent en priorité absolue que la France tende à retrouver sa souveraineté, afin de prendre les mesures conformes à son propre destin.

Il s’agit de notre Bien Commun, dont l’essence est de ne laisser personne sur le bord du chemin. Tant que nous ne serons pas «maîtres chez nous», nous serons esclaves d’instances lointaines, à qui le sort de la France importe peu, sinon comme simple amas de consommateurs réduit quasiment en esclavage. D’ailleurs les mesures liberticides imposées au peuple au nom de la crise sanitaire actuelle concrétisent cette marche forcée vers le Nouvel Ordre Mondial.

La «menace» évoquée par M. Lambert concerne effectivement ceux qui, au sommet de l’État, se servent à défaut de servir. Et puis, dans l’armée tout au moins, on sait bien qu’un chef, fût-il le premier, s’impose naturellement sans qu’il ait jamais besoin de s’affirmer tel.

Mais si j’interviens et vigoureusement, c’est parce qu’à défaut de remède non trouvé, M.Lambert conclut en disant: «On attend». Or nous n’avons pas le temps d’attendre!

Je remarque quand même que l’homme politique qui a le plus marqué notre XXe siècle est un général et nombreux sont ceux qui se réclament encore du gaullisme.

Et puis peut-on faire pire que M. Macron et les nombreux professionnels de la politique qui ont fait de la France ce qu’elle est aujourd’hui, continuant de la détruire au quotidien?

Pour ma part donc, je me refuse «à attendre» car, au contraire, il faut agir urgemment.

Dans la lettre introductive à son programme présidentiel, le général Antoine Martinez explique la pertinence qu’un général s’engage dans cette bataille électorale.

Les obstacles de toutes sortes qui lui sont déjà opposés par les détenteurs d’un pouvoir qu’ils ne veulent pas lâcher sont justement un gage de son désintéressement et du courage qui manquent tant à d’autres.

Une troisième voie existe, comme l’a si bien proposée la courageuse Agnès Thill, ancienne députée LREM, exclue de son parti parce qu’elle a osé dire «Non» à plus de 300 députés godillots.

Elle consiste à ce que chacun fasse sa modeste part, comme le colibri qui va chercher quelques gouttes d’eau pour tenter d’éteindre l’incendie qui ravage la forêt et fera périr tous les animaux.

Et Valérie Bugault nous propose, quant à elle, d’amener les Français à réfléchir et à se parler pour comprendre ce qui se passe et ainsi faire pression sur le pouvoir.

Cher monsieur l’ambassadeur, je n’ai pas consacré à la France plusieurs dizaines d’années de ma vie, au risque de la perdre si les circonstances l’avaient exigée, pour rester l’arme au pied alors que ma patrie est en danger de disparaître en tant que telle.

Alors je continue le combat, y compris avec un général!