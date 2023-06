Un temps suffisant a passé pour que l’on puisse analyser posément le comportement d’Emmanuel Macron au cours et à la suite de « l’épisode Gilets Jaunes ». Et même plus tôt encore.

C’est ainsi qu’avec du recul et la répétition des crises, les récits de ceux qui l’ont croisé, ses comportements, ses sermons en chaire, prouvent que le « Président de Sa République » a une constante : les Français ne méritent pas tous les efforts colossaux qu’il déploie pour faire leur bonheur. Il va réindustrialiser la France en attirant des investisseurs étrangers ; il ne sera plus besoin de tordre les chiffres du chômage. Il va refonder l’Éducation nationale, la Santé. Il va augmenter les contrôles pour lutter contre les formes de fraude. Il va augmenter les dotations destinées à la Justice. Il a oublié de préciser qu’il mettrait en marche le programme qu’il avait défini pour les places de prison au cours de sa première élection (15 000 places promises à l’époque). Il va augmenter les salaires (ceux des fonctionnaires bien sûr !), en même temps qu’il va faire baisser les prix dans les commerces alimentaires. Tout est déjà en marche ! Il ne sait pas encore comment : sinon, il se serait empressé de nous le dire pour apaiser nos angoisses. La « Politique », Not’Bon Maître, c’est avant tout l’intelligence du cœur, l’empathie …

Quant à l’immigration massive, il a une solution géniale, simple : la légaliser ! Il a peut-être un peu oublié que Mayotte allait bien il y a encore une grosse décennie. Mais cela a « dérapé » lorsqu’on a (enfin) constaté que le problème était le nombre des vagues, des flots, des déferlements. Hélas, son « Opération de la dernière chance » a permis à son bon peuple de réaliser (enfin) ce qui nous attend, nous et l’Europe. D’ici une grosse décennie aussi.

Alors, s’il vous plaît, Not’Bon Maître, puisque vous êtes si bon, si généreux avec nous, misérables Français qui n’avons aucune reconnaissance envers tous vos efforts, partez, démissionnez, laissez-nous dans notre misère et nous trouverons un Chevalier Blanc, muni d’une superbe Durandal, sur un fier destrier qui nous refera le coup de De Gaulle, voire de Jeanne d’Arc. Et merci de vot’bon cœur, de nous comprendre vraiment, Not’Bon Maître, afin que nous puissions laisser à nos enfants ce que nous avons reçu de nos Pères !