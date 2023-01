N’oublions pas les Arméniens !

Le conflit russo-ukrainien occulte un autre conflit post-soviétique entre l’A­zerbaïdjan et l’Arménie.

Il est frappant, en particulier, que les médias dominants semblent se moquer comme d’une guigne de ce qui, pourtant, ne peut manquer de nous rappeler les heures tragiques du génocide arménien.

La chose est d’autant plus scandaleuse que la Turquie (qui continue à pénaliser la simple mention historique du génocide arménien) soutient ouvertement l’Azerbaïdjan (elle a appelé l’Arménie à cesser ses « provocations » !) et qu’elle est membre de l’OTAN.

Autrement dit, la coopération militaire entre puissances « occidentales » pourrait être détournée en soutien indirect à l’extermination des Arméniens.

Bien sûr, nous pourrions nous dire qu’il ne s’agit, en somme, que d’un conflit frontalier de faible intensité.

Mais le président azéri a explicitement déclaré qu’il estimait que la capitale arménienne Erevan appartenait à l’Azerbaïdjan, ce qui ne laisse pas espérer une solution pacifique prochaine.

Et, si le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés depuis 1991 (date de l’effondrement de l’empire soviétique et de l’indépendance de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan), il a fait, selon les observateurs, au moins plusieurs centaines de morts depuis septembre dernier.

Nous constatons à nouveau ici que le bolchevisme a ravagé une zone déjà bien éprouvée par l’histoire : c’est dans cette région que les empires perse et romain s’opposèrent ; et c’est aussi l’une des principales régions où se heurtèrent islam et christianisme.

Toutes les sortes d’islam et toutes les sortes de christianisme, devrais-je dire ! Car c’est aussi l’une des raisons du malheur du peuple arménien : l’Arménie fut tantôt jugée comme chrétienne et défendue par les différentes puissances chrétiennes, notamment la France, tantôt jugée comme orthodoxe et ignorée des puissances chrétiennes latines, tantôt jugée monophysite et combattue par les puissances orthodoxes.

Ce qui est sûr, en tout cas, l’Arménie fut le premier royaume converti au christianisme au début du IVe siècle.

Et qu’elle subit une dure oppression islamique qui alla jusqu’au génocide (que l’on dit généralement de 1915 car la partie « scientifique » dudit génocide débuté en avril 1915, mais qui commença par les massacres de 1894 et se poursuivit jusque dans les années 1920).

Malgré cela, lorsqu’elle fut asservie par l’Union soviétique, en 1921, le commissaire aux nationalités (un certain Joseph Staline) lui imposa la tutelle azérie.

L’idée était simple et sinistrement efficace : il s’agissait d’abord de diviser les « minorités » pour mieux les contrôler (les mêmes causes produisirent les mêmes effets en Yougoslavie). Il s’agissait ensuite d’appâter les Azéris qui étaient déjà de grands producteurs de pétrole. Il s’agissait enfin de suivre la logique du congrès de Bakou, utilisant l’islam contre les puissances « capitalistes », notamment française et anglaise.

De ces frontières insensées date l’actuel conflit, le Haut-Karabagh, peuplé d’Arméniens, appartenant juridiquement à l’Azerbaïdjan. Encore une fois, l’intangibilité des frontières, c’est bien, mais l’intangibilité des absurdes frontières soviétiques, c’est nettement plus discutable !

Alors que nous continuons à verser des milliards à la Turquie, au titre de la « pré-adhésion » (!) à l’Union européenne comme au titre du chantage migratoire exercé par le sieur Erdogan, serait-ce trop demander que de réclamer une certaine modération des Azéris par le calife néo-ottoman ?