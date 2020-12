Nous sommes condamnés à l’anxiété…

Les journalistes de tous horizons sont depuis quelques jours unanimes. Ils sont pessimistes. La France ne pourra pas se relever.

Ils nous apprennent qu’agissent en France deux gauches radicales, l’extrême gauche et l’ultra gauche.

L’extrême gauche est une idéologie connue. Elle procède du marxisme et aboutit à un État de type soviétique, c’est-à-dire une dictature qui accapare tous les pouvoirs exercés par un groupe d’individus peu nombreux – quelques centaines – qui ont à leur service l’armée, la police et ce qu’on appelle la justice. Certains observateurs les comparent à une mafia dotée de larges moyens, camps de concentration compris. Ce sont des dictatures solides, dont la démocratie occidentale a peur. Ayant peur, elle manifeste à leur endroit beaucoup de complaisance, en d’autres termes beaucoup de faiblesse et de cette faiblesse-là, il est très difficile de sortir car elle a réussi à se présenter comme garante de la liberté, des droits de l’homme avec, en prime, la promesse d’un horizon de prospérité. On a vu et on voit!

L’ultra-gauche, c’est autre chose. C’est l’anarchie. Tout détruire, tout casser. Et, une fois l’État et son appareil abolis, naîtra une société sans loi. Ce sera un paradis d’où auront été éliminés les riches, les policiers, les tribunaux au service des restes encore vivaces de la bourgeoisie.

L’homme est bon et, livré à lui-même, il bâtira un monde de prospérité et de fraternité ! On a vu ce qu’ont été les conséquences de cette idéologie au Cambodge où les Khmers rouges avaient supprimé l’argent mais, en même temps, des millions de malheureux qui n’adhéraient pas à cette stupidité criminelle. C’était du Rousseau à la sauce Lénine, avec beaucoup plus de sauce que de Rousseau et avec la bénédiction de Mao, que tant d’hommes politiques français admiraient – y compris certains qui se classaient à droite …

Aujourd’hui, en France, ces deux gauches sont là, et bien là. Elles sont même représentées au parlement. Leur nuisance redoutable s’est renforcée par l’immigration qui fait que quelque 20 % de la population vivant en France ne sont pas réellement français et, plus encore, par la présence d’une religion en guerre contre la religion qui a fait la France, je veux dire le christianisme. Tout cela est aveuglant et, pour moi, indéniable. Mais les aveugles au pouvoir ne veulent ni voir ni entendre.

Pratiquement, cela veut dire qu’avec ces théories, lorsque l’on sort de chez soi, ne serait-ce que pour mettre une enveloppe à la poste ou acheter une baguette de pain, il est tout à fait possible d’être assassiné. Ça devient banal. Ainsi est-on condamné à l’anxiété.

Cette anxiété est aggravée par la fiscalité qui peut également vous ruiner : chaque jour, vous pouvez recevoir une lettre par laquelle l’État vous reprendra ce que vous avez gagné pendant toute une vie après des années de travail.

Ces temps-ci, la presse a détaillé sur des pages entières les nouvelles mesures prises pour débusquer les fraudeurs, y compris avec des chiens dressés pour découvrir les billets de banque. Attention, si vous avez laissé un billet de 50 euros dans votre poche, vous pourrez voir un molosse vous sauter dessus pour le récupérer!

Cette anxiété inévitable est maintenant alimentée par la pandémie en cours qui complique tout. Elle est pour Macron beaucoup plus dangereuse que Marine Le Pen. Elle pourrait lui coûter sa réélection.

Tout cela est clair mais je ne suis pas extralucide. Si un lecteur estime que l’actualité en France est réjouissante, ou même simplement satisfaisante, qu’il le dise. Ça devrait être intéressant!

Une autre observation pour terminer. Certains – peu nombreux – disent que la France a subi bien d’autres épreuves au cours des siècles. Ils rappellent qu’elle fut momentanément asservie à l’Angleterre, puis récemment à l’Allemagne. Ils évoquent la guerre civile terrible, dite de religion, entre catholiques et protestants qui, les uns et les autres, ne manquaient pas de cruauté. C’est vrai. Mais c’était la France quand même. Demain, comment va-t-on appeler cet espace géographique peuplé d’Arabes, de Noirs, d’Indiens d’Amérique latine et de Chinois ? En réalité, on est loin d’avoir atteint le pire qui, inexorablement, va venir. Cette évolution me paraît sans espoir.