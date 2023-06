La « novlangue » est l’ouvre-boîtes de la déconstruction.

En échappant au monde du réel, elle ouvre le chemin de l’irréalité, ce monde virtuel qui permet à nos élites de discourir sans fin à l’antenne médiatique, hors de portée du quotidien vécu.

Dans un monde parallèle, le terme « décivilisation » peut-il s’entendre comme déshumanisation dans le monde réel ? J’en doute !

Le discours bien connu qui préfère le jeune au délinquant, l’incivilité au délit, etc., continue.

On a oublié la « bravitude », qui avait fait rire les Français et occupé les médias pendant quelques semaines.

Aujourd’hui, on ne rit plus, le sang est à la une et l’incurie patente dans tous les domaines.