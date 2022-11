Ocean Viking : bienvenue dans Le camp des saints !

La palinodie du débarquement des « passagers » de l’Ocean Viking s’achève sur une totale déroute de l’État « français ».

Les immigrationnistes – objectivement complices des passeurs – jouent la déplorable comédie du chantage compassionnel.

Pourtant, que l’on sauve des malheureux de la noyade n’implique nullement un impératif de les accueillir chez nous – a fortiori pas par millions.

Je note au passage que l’hypocrisie ambiante prétend qu’un peuple de 65 millions d’habitants peut bien accueillir quelques centaines d’immigrés.

Sans doute, mais qui croira qu’ils ne resteront que quelques centaines quand nous aurons montré au monde que nous n’avons aucune intention de défendre nos frontières ?

Gérald Darmanin, qui joue volontiers la partition de la fermeté, et son jupitérien employeur, qui clame à qui veut l’entendre : « Je ne céderai rien » à propos de tout ce qui lui passe par la tête, ont non seulement tout cédé, mais officialisé la fin des frontières françaises et de la lutte contre l’immigration clandestine en créant un centre d’accueil des clandestins à Toulon.

Il est significatif que Gérard Collomb, certes pas anti-immigrationniste primaire, ait récemment déclaré qu’il avait démissionné de la place Beauvau parce que M. Macron voulait – déjà ! – le contraindre à cette création.

Il est d’ailleurs, soit dit en passant, tout aussi significatif qu’il ait déclaré ne pas avoir révélé cela plus tôt pour éviter l’élection de Marine Le Pen.

Croit-il vraiment que cette élection eût été un drame, quand on voit le remarquable bilan de la Macronie ?

Nous avons, en outre, profité de l’occasion pour nous brouiller avec l’Italie et pour manifester publiquement que Paris ne servait plus qu’à offrir la traduction simultanée de décisions prises à Bruxelles.

Il paraît en effet que ce centre dit burlesquement de rétention (il ne faut pas manquer d’air pour utiliser l’expression à propos d’un centre ayant vocation à faire venir les clandestins qui y attendront patiemment de bénéficier des fameux titres de séjour pour « métier en tension ») serait une obligation bruxelloise.

Désormais, au moins, les choses sont claires, même pour les plus distraits : la « politique migratoire » consiste à aller chercher les clandestins dans les eaux territoriales libyennes ou tunisiennes et à organiser, en partenariat avec les mafias criminelles, le grand remplacement.

Cela devrait logiquement achever de ruiner l’État-providence déjà en faillite.

Ajoutons un dernier trait à cette sinistre farce : les seuls qui sont unanimement condamnés par la très « morale » caste jacassante sont ceux qui tentent d’éviter le bain de sang qu’amènera inéluctablement cette désastreuse politique. Alors que la préférence étrangère est partout, nos oligarques ne voient qu’un danger : la préférence nationale – ce qui, là aussi, est d’une implacable logique !