Où sont passés les Pierre?

Lors du déplacement d’Emmanuel Macron à Montpellier, nous avons assisté à une séquence surréaliste où une femme voilée se plaignait au chef de l’État de l’absence de «mixité» dans son quartier.

Cette femme, appelée Naïma Amadou, a notamment déclaré au président: «J’ai mon fils de huit ans [dont je serais curieux de connaître le prénom] qui m’a demandé si le prénom Pierre existait vraiment ou si ce n’est que dans les livres.»

Aussitôt, toute la presse aux ordres s’est émue de cette absence de «mixité» dans les «quartiers».

C’est cocasse.

Quand des opposants à l’immigration massive dénonçaient le fait que des quartiers entiers soient vidés des «Français de souche», on les traitait de populistes ou de fascistes. Mais une représentante de cette merveilleuse «diversité» peut s’en inquiéter en étant reprise en boucle.

C’est logique: elle est à la fois représentante de la «diversité» et de la «non-mixité». Elle était donc faite pour devenir une icône macronienne du «en même temps».

Plus sérieusement, cette anecdote met en lumière beaucoup de maux de notre société.

Le premier, c’est bien sûr l’immigration: s’il n’y a plus de «Pierre» dans ce quartier, c’est qu’ils en ont été chassés par les nouveaux arrivants.

Mais, autour de l’immigration, il faut aussi signaler les problèmes culturels.

Je ne parle pas seulement ici du fait que de nombreux enfants, sur le sol français, ignorent donc tout de la société française et de sa culture.

Je veux aussi parler du fait que les politiciens et la caste jacassante dans son ensemble racontent n’importe quoi – spécialement sur ce sujet précis de l’immigration et de l’assimilation ratée.

L’injonction contradictoire du métissage et du multiculturalisme a fait des ravages et a produit, non pas des Français d’origine immigrée, mais des étrangers bénéficiant des droits français – ce qui n’est pas tout à fait la même chose!

Si cette historiette était l’occasion de rappeler que la rencontre culturelle ne se décrète pas, elle ne serait pas inutile. Mais je dois avouer que j’en doute fort: il est plus facile d’accuser les «Pierre» d’avoir disparu que de renoncer aux préjugés du politiquement correct!