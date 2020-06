Pandémie : l’heure du bilan

Au moment où la crise sanitaire semble en bonne voie de disparition, il convient de tirer les enseignements de ce que les Français ont vécu depuis trois mois.

Concernant la gestion de la crise par le gouvernement, le bilan est, pour rester poli, très médiocre.

Le pouvoir a d’abord brillé par son inertie au moment où l’épidémie sévissait en Chine et qu’il fallait prendre les premières mesures de sécurité.

Puis ce fut une suite de mensonges sur la dangerosité du virus et l’efficacité des masques.

Suivirent une série de mesures édictées puis annulées dans une véritable cacophonie gouvernementale.

Ensuite, on nous imposa un confinement policier avec distribution à tout va de contraventions.

Enfin, nous avons eu droit à quelques explications fumeuses concernant le manque de respirateurs artificiels, de masques et de tests de dépistage.

Même si les gouvernements précédents ont aussi leurs parts de responsabilité dans les carences de cette gestion, nous avons eu la confirmation que nous étions dirigés par un président et des ministres peu crédibles, pour ne pas dire amateurs.

Certes, gérer une crise sanitaire comme celle que nous venons de vivre, avec toutes ses inconnues, n’était pas une chose aisée pour un gouvernement, mais d’autres pays, sans grands discours, ont mieux réussi dans cet exercice difficile.

Autre enseignement : celui de la soumission et de la docilité du peuple français. Nous avons assisté à quelque chose d’affligeant : comment, en brandissant le spectre de la peur, un gouvernement pouvait asservir et réduire au silence tout un peuple.

Avec la complicité des médias et l’apparition chaque soir à la télévision d’une sorte de croque-mort venant annoncer le nombre de décès quotidiens, le gouvernement a réussi à provoquer une panique générale.

Je pensais que les Français étaient un peuple de rebelles refusant de se faire manipuler. Je me suis trompé.

Les Français ont accepté de se faire séquestrer durant deux mois sans piper un mot, sans aucune réaction de rejet, la peur ayant anéanti totalement tout esprit de rébellion.

Et les Gilets jaunes, où étaient-ils ? Disparus, évaporés.

Cela laisse rêveur et peut expliquer comment un dictateur arrive à soumettre un peuple et à prendre le pouvoir.

Cette soumission était d’autant plus étonnante que l’efficacité du confinement, de la manière dont il fut imposé en France, n’était pas prouvée et que les pays comme la Norvège, la Finlande, l’Autriche et la Suisse, qui avaient choisi la solution du semi-confinement sans contrainte, font partie des pays qui ont enregistré le moins de décès.

D’ailleurs, il est fort possible qu’en fin d’année, lorsqu’on comptabilisera le nombre total de décès, ce nombre ne soit pas beaucoup plus élevé que celui des années précédentes.

Mais le confinement aura eu comme résultat d’avoir ravagé l’économie française et creusé encore davantage la dette.

Enfin, on ne peut passer sous silence les incohérences du déconfinement progressif où on a vu fleurir les contraintes les plus stupides que l’on puisse imaginer.

Exemple : « Vous pouvez faire du vélo en groupe, mais en gardant une distance de 10 mètres entre chaque cycliste. »

Et puis, l’autorisation de se déplacer dans un rayon de 100 km autour de son domicile. Pourquoi pas 150 ou 200 km ? Et comment calculer 100 km à vol d’oiseau lorsqu’on prend sa voiture ?

Et que penser de l’obstination à laisser les parcs et jardins fermés, alors qu’à Paris, jeunes et familles s’agglutinent sur les bords de la Seine et le long du Bassin de La Villette ?

Mais la palme de la bêtise revient sans doute à l’ouverture des plages où l’on avait le droit de marcher, mais surtout pas de s’asseoir. Quant à certaines plages de la Côte d’Azur, il fallait réserver sa place de 4 m2 pour pouvoir bronzer sur le sable ! Dans ces conditions je préfère garder ma face de craie.

Bref, cette pandémie nous aura apporté plein d’enseignements. Espérons qu’ils pourront servir à quelque chose si une autre crise sanitaire devait arriver.