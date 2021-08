Passeport sanitaire et flicage numérique

Le mouvement d’opposition au passeport sanitaire m’impressionne. Alors même que nous sommes encore dans les congés estivaux, il ne cesse de progresser, réunissant désormais des centaines de milliers de personnes dans plus de 250 villes de France.

Mais, pour le moment, dans cette bataille, le gouvernement a, si je puis dire, la maîtrise de la communication – comme on parlait, lors des guerres antérieures, de maîtrise des mers ou de maîtrise des airs.

À écouter les grands médias, le débat opposerait en effet les « anti-vax », forcément anti-scientifiques, aux « pro-vax », doués de raison, d’esprit critique et même – cela ne gâte rien – de charité pour leurs voisins qu’ils protégeraient par leur abnégation.

Or, même si l’on peut critiquer l’efficacité de ces vaccins fabriqués à la hâte ou si l’on peut s’inquiéter des effets secondaires des vaccins à ARN messager (dont il n’est même pas sûr qu’ils soient réellement des vaccins), le problème n’est plus, au moins depuis la fin du mois de juillet, principalement un problème sanitaire.

C’est d’abord un problème politique : un gouvernement peut-il renier sans débat ses engagements, y compris ses engagements internationaux ?

Un gouvernement est-il légitime pour suspendre les libertés de tant de citoyens sans bénéfice sanitaire évident pour eux ou pour le pays ?

Un gouvernement est-il habilité à entrer si brutalement dans la vie privée des Français, allant jusqu’à violer le secret médical ?

Pour ma part, autant je suis circonspect sur l’aspect scientifique et sanitaire, autant je réponds catégoriquement sur l’aspect politique : le gouvernement n’a pas la légitimité pour mener cette politique attentatoire à nos libertés les plus fondamentales.

D’autant qu’il est désormais clair que cet attentat contre nos libertés n’est pas uniquement, ni sans doute principalement, lié à la crise sanitaire.

Nous avions déjà noté que l’amendement d’Emmanuelle Ménard liant la durée de vie du passeport sanitaire à la crise du covid-19 avait été « étrangement » rejeté par le gouvernement.

Mais nous disposons aussi, désormais, d’une abondante littérature sur la « suite des événements ».

Ainsi parle-t-on de plus en plus du « pass climatique » (qui interdirait de produire plus de tant de CO2 par jour et donc assignerait à résidence ceux qui auraient des voitures trop polluantes par exemple).

Mais, plus profondément, les grandes sociétés s’emballent pour le développement de l’identité numérique.

Ainsi peut-on lire sur le blogue « Digital Identity and Security Blog » de l’entreprise d’armement Thalès, au beau milieu d’un article littéralement messianique : « Les passeports vaccinaux joueront un rôle-clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services et agiront comme des précurseurs au passage vers l’identité numérique sur téléphone portable. »

L’objectif n’est donc pas uniquement sanitaire.

Il est de transformer – grâce à l’ingénierie sociale et non par la coercition étatique brutale – les pays développés, familiers de la liberté, en clones de la Chine communiste où tous les services seront connectés à notre téléphone.

Et donc où l’oligarchie aura les moyens de priver les « mauvais citoyens » de leur capacité bancaire, de leur assurance ou de leur sécurité sociale – en attendant de leur interdire, au nom de la planète, d’avoir des enfants.

J’ignore qui peut rêver d’un tel monde orwellien.

Mais il est désormais clair que notre gouvernement mène une guerre de moins en moins larvée contre nos libertés et qu’il est urgent de le chasser.