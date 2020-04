Pendant la crise sanitaire, la crise identitaire continue !

La situation actuelle a vraiment quelque chose d’irréel : nous sommes confinés chez nous, mais aucun des maux dont souffre la France ne semble s’éloigner pour « si peu ».

L’État-providence travaille, plus que jamais, à plein régime. La dette grossit à vue d’œil – ce n’est pas grave, n’est-ce pas, puisque c’est l’État qui paie.

Nous sommes mêmes « invités » par le ministre Darmanin à faire des dons aux hôpitaux ravagés par le collectivisme et l’imbécillité comptable.

Mais le plus frappant est évidemment le décalage entre notre mise forcée à l’arrêt (aux arrêts ?) et la liberté dont jouissent tant d’indésirables en France – ou, du moins, dans des territoires qui étaient, naguère encore, français et sont désormais étrangers.

Pour la première fois dans l’histoire de France, l’appel du muezzin à la prière a retenti sur le territoire métropolitain – sans que l’État songe à faire respecter le droit, ni même simplement à le rappeler.

Alors que les cloches des églises sonnaient, le 25 mars dernier, les mosquées de Lyon et de Montpellier (et peut-être d’autres encore) ont, en effet, lancé l’appel à la prière islamique.

Évidemment, si vous dites que les cloches ou l’appel du muezzin ne sont pas du tout la même chose, on vous regarde de travers et on vous soupçonne de vouloir rétablir le catholicisme comme religion d’État.

Mais c’est de tout autre chose qu’il s’agit : les cloches, nous y sommes habitués depuis plus de quinze siècles. Elles viennent des églises qui ont modelé nos paysages, qui ont littéralement « fait la France ». L’appel du muezzin, c’est, au contraire, le cri de conquête d’une civilisation ennemie.

C’est l’occasion de constater une nouvelle fois que, tant que l’identité française ne sera définie que légalement, nous ne sortirons pas de la crise que nous traversons : les personnes qui reçoivent la nationalité française ne doivent pas seulement être des « Français de papier », mais des Français de cœur et de culture.

Or, autant les Français de papier peuvent se créer par centaines de milliers, autant il faut du temps pour créer des Français de culture, mais le temps et l’identité sont précisément les ennemis jurés de la nomenklatura soixante-huitarde.

Comme pour mieux marquer que la crise identitaire n’allait pas disparaître derrière la crise sanitaire, un « réfugié » soudanais a tué deux personnes et en a blessé cinq autres à Romans-sur-Isère, le 4 avril dernier.

La police a réagi rapidement et a empêché un bain de sang plus grave. Mais pourquoi a-t-elle réagi si vite ? Selon Christophe Castaner lui-même, parce qu’elle contrôlait les autorisations de sortie des braves Français confinés. Car le Pouvoir préfère utiliser les forces de l’ordre, comme aux bons vieux temps du bolchevisme, contre son propre peuple, plutôt que contre ses ennemis.

Pour fliquer les automobilistes ou les confinés, on a les moyens. Mais faire respecter le confinement dans les « territoires perdus de la république » ou protéger les Français des agressions islamiques, vous n’y pensez pas !

Reste que la rapidité et l’efficacité des forces de l’ordre à Romans-sur-Isère montrent que, s’il y avait une volonté politique, nous pourrions efficacement protéger les Français.

De même, l’opération de rapatriement des 130 000 Français coincés à l’étranger, dont se vante le gouvernement, montre que, si nous le voulions, nous pourrions évacuer en quelques semaines les clandestins présents sur le sol français.

Ce qui manque, ce ne sont pas les moyens. Ce ne sont pas les compétences des forces de l’ordre. C’est la volonté politique.

La principale conclusion qui s’impose, c’est qu’il est urgent de se débarrasser de cette caste jacassante anti-nationale !