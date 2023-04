Il ne m’a pas échappé qu’aux paragraphes 21 à 24 de sa décision sur la réforme des retraites, le Conseil constitutionnel se borne à faire une lecture littérale de l’article 49 de la Constitution. Cela n’interdit nullement de poser la question énoncée dans mon propos des « 4 Vérités » (n° 1391). Mais l’on voit bien, à lire la décision, que le Conseil s’est rencogné dans une lecture purement technique des choses et s’est borné à envisager le problème posé que sous l’angle des rapports Exécutif-Parlement. Il n’est jamais question du Peuple. C’est comme s’il n’existait pas. Encore une fois, le Conseil aurait pu donner du souffle à sa décision en venant sur le terrain que j’aborde, même si les requérants n’avaient pas articulé ce moyen parmi ceux qu’ils ont développés. Je suis très attaché à ce que le corps des citoyens soit associé aux décisions, car cela éviterait bien des problèmes. Il est clair que cette affaire illustre la distance qui s’est créée entre la population et la classe politique – et le Conseil en remet une couche. Il est même allé jusqu’à refuser le RIP ! Ma tribune peut paraître dérangeante, mais elle n’est pas infondée en droit. Il incombait aussi au Conseil de donner un coup d’arrêt à la dérive autoritaire du pouvoir macronien, comme le Conseil d’État avait eu le courage de le faire en 1962 face à De Gaulle. C’est aussi à cela que sert une juridiction suprême : savoir dire stop quand le Prince succombe aux pulsions de son ego. « Maîtriser ses passions, pour libérer l’esprit … » (Goethe)