Peut-on avoir en France, aujourd’hui, des raisons sérieuses d’être optimiste?

Faisons un tour d’horizon pour répondre à la question.

L’épidémie de coronavirus et ses ravages meurtriers sont toujours là. Elle continue à faire des victimes et l’on redoute un retour en force, à un point tel qu’un nouveau confinement est à l’étude. Partout, on prend des mesures dispersées pour endiguer le fléau. Attendons les résultats.

Autre fléau, qui n’est pas sanitaire, mais sécuritaire: la violence est partout. Elle menace chacun d’entre nous.

Les gilets jaunes, c’est un mort, 23 individus qui ont perdu un œil, 5 mains arrachées, 2 448 blessés chez les manifestants, 1742 chez les forces de l’ordre – et ça continue!

Aux Champs-Élysées, le 10 août, 16 agents des forces de l’ordre ont été blessés, 12 magasins ont été pillés, 16 véhicules ont été dégradés. Cette avenue, dit-on, est la plus belle du monde – où se produisent de constants incidents. Vous pouvez vous y rendre, mais après avoir revêtu un gilet pare-balles.

Les élus, de leur côté, sont devenus la cible favorite du banditisme. 233 maires ont été agressés depuis janvier ! En 2019, 383 élus ont été frappés. Telle est la situation en France, «le tendre pays de notre enfance …»

Comment pourrait-il en être autrement, dans un pays où plus de 20% de la population viennent du Tiers-monde, souvent sans emploi et sous-alimentés, dont un grand nombre de musulmans en état d’hostilité permanente contre tout ce qui est chrétien – hommes, femmes et monuments historiques.

Ces désordres se produisent selon une «philosophie», si j’ose dire, où l’autorité est bannie. «L’autorité, c’est du fascisme.» Les peines de prison inférieures à un an, souvent ne sont pas appliquées. Les peines, de façon générale, sont aménagées par la justice elle-même. Il n’y a plus de places dans les prisons en sureffectif. Des milliers de délinquants incarcérés viennent d’être libérés. On sait aussi que le vol à l’étalage n’est pas un délit et donc se servir chez Fauchon ou toute autre épicerie de luxe permet de s’offrir de bons pique-niques!

La France fut autrefois un pays riche. La politique socialo-communiste mise en œuvre depuis 75 ans en a fait un pays pauvre où l’impôt a ruiné la classe bourgeoise. Vous êtes bien logé, j’imagine. Eh bien, l’impôt vous le fera payer. Pour se maintenir chez soi, il faut payer, payer, payer de tous les côtés! Elle est loin la formule anglaise qui dit: « My home is my castle. » En réalité, on vit dans un climat anxiogène et l’on ne peut y échapper.

Plus personne n’a droit à l’optimisme. Telle est la réponse à la question posée dans le titre de cette chronique.

Si vous êtes bien placé dans le monde politique, vous pouvez peut-être échapper à cette violence multiforme. C’est sans doute ce qui explique que, déjà, pour l’élection présidentielle de 2022, les candidats sont nombreux. Six à gauche sont sur les rangs, auxquels s’ajoutent les candidats du centre, plus les candidats de droite, y compris Nicolas Sarkozy, vieux cheval de retour qui garde un bon souvenir du job! En 2022, on en aura des douzaines. Je relève, parmi les candidats de droite, Bruno Retailleau, qui paraît le meilleur d’entre eux. C’est un homme de bon sens, cette vertu devenue si rare en France, aujourd’hui.

En fait, il y a lieu de craindre que rien, finalement, ne change. Les hommes politiques continueront à faire des discours et des promesses que la presse publiera – et on en restera là.

Ayant compris que, pour avoir une chance sérieuse d’être réélu, il convenait de ne rien faire, Macron a toutes ses chances. Il aura à nouveau en face de lui Marine Le Pen, que la gauche présente comme une réincarnation d’Adolf Hitler – une idiotie parmi tant d’autres. Et Marine, une nouvelle fois, restera sur le carreau. Le grand risque serait alors l’élection d’un écolo, hurluberlu, arboricole, herbacé et radical, qui prendrait des mesures aussi irréalistes que désastreuses. Ainsi pourrait-on transformer les trottoirs des Champs-Élysées en champs de pissenlits pour le peuple (PPP), dont on ferait solennellement la récolte en novembre. Vous souriez ? Eh bien, sachez que c’est imaginable. J’ai vu cela au Laos où les communistes, arrivés au pouvoir, ont ordonné que les trottoirs de la capitale soient transformés en champs de salades. C’était la salade pour le peuple (SPP).

Le ridicule est devenu roi. En un sens, tant mieux. Il nous déride. C’est surtout dans la législation relative au harcèlement sexuel qu’il apparaît. Un simple regard, mais un regard concupiscent – ce mot qui commence si mal – est un délit. Voler à l’étalage, vous pouvez le faire, mais ne regardez pas votre voisine de façon concupiscente. Portez d’épaisses lunettes de soleil qui dissimuleront votre concupiscence. N’oubliez pas non plus de débarrasser la table, vous qui n’avez pas d’utérus. Vous ferez plaisir à Marlène Schiappa qui vous l’a recommandé et qui est toujours ministre – avec utérus.

À la fin des fins, avec un gouvernement dépourvu d’autorité, et une invasion impossible à repousser, on est en droit de prévoir que la France finira par se stabiliser dans une situation analogue à celle que connaît le Liban aujourd’hui – mais, il est vrai, sans des milliers de tonnes de nitrate de sodium déposés en douce sous les murs de Bercy. Ce n’est tout de même pas suffisant pour être optimiste!