Pitoyable réforme de l’ENA

Emmanuel Macron a annoncé récemment une réforme de l’ENA. Mais, comme toujours avec la caste politicienne que nous subissons depuis des décennies, si le problème est assez bien identifié, la réponse est largement «à côté de la plaque».

Pourquoi fallait-il réformer l’ENA?

Pour deux raisons principales.

La première est que l’ENA est faite pour former des administrateurs (des cadres de la haute fonction publique) et qu’elle en est venue à être la principale voie de sélection des « élites» politiques – alors qu’elle ne forme absolument aux choix politiques.

Emmanuel Macron et Jean Castex en sont des caricatures.

Jean Castex serait probablement un excellent directeur de cabinet de préfet de région, mais c’est l’un des plus mauvais Premiers ministres que nous ayons eus depuis 50 ans.

Emmanuel Macron, quant à lui, a théorisé l’absence de choix politiques avec sa doctrine du «en même temps».

Mais ce premier problème n’est pas de la responsabilité de l’ENA: cette école fait ce pour quoi elle a été fondée (et ne fait pas ce qui n’est pas sa mission), former des administrateurs et non des chefs, ni même des hommes politiques.

Il suffirait pour répondre à ce premier problème d’interdire à un énarque de retrouver son corps d’origine après avoir tenté sa chance aux élections et l’ENA cesserait instantanément d’être un vivier d’hommes politiques.

Le deuxième problème posé par l’ENA est qu’elle forme une haute fonction publique «a-nationale», et même parfois anti-nationale.

Alors qu’un Saint-Cyrien est formé à servir sa patrie, un énarque est formé à servir sa caste (et sa carrière). C’est une différence majeure.

Et, pour le coup, une réforme importante du recrutement et des programmes s’imposait bel et bien en ce domaine.

Mais plutôt que de rendre l’ENA encore moins nationale en favorisant la discrimination positive, pourquoi ne pas laisser plus de places aux corps régaliens (armée, politique, gendarmerie, justice, etc.) pour le concours?

Quant aux programmes, pourquoi ne pas laisser davantage de place à la culture française (y compris la culture juridique française)?

Il est stupéfiant que les énarques sortent de l’école persuadés que la France, c’est fini et que l’avenir est aux normes anglo-saxonnes ou au droit bruxellois – le tout sur fond d’arrogance technocratique (jamais confrontée au réel, à l’inverse des élites scientifiques).

Bref, Emmanuel Macron a une nouvelle fois raté l’occasion d’une belle réforme!