Ainsi le projet de construire ce nouveau fleuron de la Royale vient de ressortir des cartons où sa première apparition remonte à … 1995 ! Mais attention, cette fois-ci, c’est sérieux : on nous donne même la date de sa prochaine mise en service. Roulement de tambours ! Ce sera 2038 ! Donc, mis à part les inévitables dérapages de ce calendrier, il nous faut seulement QUINZE ANS pour construire ce bateau. On croit rêver, sachant que l’US Navy ne prend que 5 ans et la Chine 3 ans pour leurs porte-avions. Nous sommes tombés si bas, que le « Charle De Gaulle » sera normalement à la retraite et à la ferraille depuis des années quand notre deuxième porte-avions nucléaire arrivera … s’il est à l’heure. Et je devrais même dire, s’il voit un jour la mer !