Pourquoi je voterai Pécresse

Emmanuel Macron a détruit l’état de droit :

– En décidant d’annuler le projet d’aéroport à Notre Dame des Landes contre toutes les règles institutionnelles (département, région et référendum) ;

– en créant des comités de citoyens « tirés au hasard » pour décider de la politique de l’environnement (cela n’existe pas qu’un groupe de citoyens tirés au hasard ait une décision unanime !) , il a bafoué l’autorité du Parlement.

Il a détruit l’autorité de l’État :

– En laissant les Gilets jaunes et leurs acolytes saccager la France et en les récompensant pour cela avec plus de 11 milliards d’euros ;

– en n’osant pas déclarer obligatoire la vaccination anticoronavirus, faisant passer ainsi l’intérêt général après le soi-disant respect des consciences individuelles ;

– en dénigrant les forces de police ;

– etc.

Il a développé la gouvernance par la démagogie et la déresponsabilisation du citoyen, en distribuant des milliards pour « résoudre » les difficultés quotidiennes des Français, transformant ainsi les citoyens en assistés permanents.

Il a cassé la fierté nationale :

– En qualifiant l’œuvre de colonisation de crime contre l’humanité ;

– en posant de multiples actes de « repentance » ;

– en déclarant qu’il n’y avait pas de culture française.

Il a fracturé la société :

– En faisant voter des lois dites « progressistes » et n’ayant pour but que de casser les valeurs familiales et de respect de la vie ;

– en encourageant les minorités diverses, sous prétexte d’inclusion, à revendiquer leur « spécificité », y compris en bafouant les règles de la république.

Il a abîmé la parole et la crédibilité de la France dans le monde en laissant filer la dette par sa politique du « quoi qu’il en coûte ».

Cette liste n’est pas exhaustive, mais, sur les autres sujets (économie, migrants, pandémie), il n’est pas sûr que d’autres auraient fait mieux.

Malgré les doutes sur ses convictions, vu ses divers changements de pied (Juppé/Fillon ; LR aller et retour) en bonne politicienne, Valérie Pécresse devra adopter une ligne de droite ferme grâce au soutien d’Éric Ciotti.

– Elle a toujours soutenu une fermeté sur les sujets régaliens.

– Elle a su réaliser une réforme de l’université face à des oppositions fortes des différentes factions gauchisantes.

– Elle a géré correctement le budget de la France lorsqu’elle a été ministre du Budget et celui de l’Île-de-France en présidente de région.

Même si ses analyses économiques rejoignent parfois celles de Macron, elle ne laissera pas filer la dette sans limite.

De tous les domaines, c’est sa capacité à restaurer l’autorité de l’État et à mener une véritable gouvernance avec une ligne claire qui me paraît la plus importante.

L’intendance suivra, disait De Gaulle.

Effectivement, les contraintes des réalités internationales sont telles que les marges de manœuvre des programmes économiques sont faibles. Les extrêmes ne peuvent plus imposer leurs programmes (voir Tsipras).

Par rapport aux autres candidats de droite (Le Pen, Zemmour), Valérie Pécresse est la seule à pouvoir disposer des moyens pour appliquer sa politique (nombreuses compétences de haut niveau, perspective de majorité assez homogène, etc.).