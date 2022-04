Présidentielle : vers un premier tour désespérant ?

Le premier tour de l’élection présidentielle française aura lieu dans quelques jours et, sauf si les sondages s’avèrent faux, il s’annonce désespérant, et conduira sans doute à un second tour qui ressemblera à celui de 2017.

Emmanuel Macron fera face à Marine Le Pen, et l’emportera vraisemblablement.

Il semble évident que Marine Le Pen, malgré sa tentative de se dédiaboliser, ne pourra pas l’emporter : la diabolisation et la peur du fascisme et de « l’extrême droite » continuent à fonctionner en France, bien qu’elles soient des stratagèmes très usagés.

Emmanuel Macron, lui, n’aura pas eu à faire campagne, aura réussi à éviter tout examen de son bilan, pourtant catastrophique, et à éviter de trop parler de ses projets et de la situation du pays.

Une fois réélu, il aura les mains libres pour faire ce qu’il entend faire.

L’abstention sera sans doute très élevée, car de nombreux Français se détournent de la politique et se résignent à être gouvernés par des gens qu’ils n’ont pas choisis, et qui ne les représentent plus.

Il y aura vraisemblablement des remous dans le pays, comme je l’ai déjà noté, car Macron sera une fois encore élu par défaut, et une fraction de ceux qui se détournent de la politique et se résignent restent encore capables de révolte, malgré tout, mais il traitera les remous comme il a traité la crise des gilets jaunes : par le mépris et la répression extrême.

Il n’y aura pas de recomposition de la politique française, mais plutôt une continuation de la décomposition.

À gauche, le parti socialiste est mort, le gauchisme écologiste reste assez bien implanté, et diffuse sur un mode radical des inquiétudes dont Macron peut s’emparer pour dire, sur un mode « raisonnable », qu’il faut lutter contre le « changement climatique ».

Le principal mouvement de gauche restera la France Insoumise, un mouvement lui-même gauchiste qui mêle marxisme, tiers-mondisme, multiculturalisme et ouverture complice à l’islam, et qui n’a aucune chance d’arriver au pouvoir.

À droite, le mouvement Les Républicains est à l’agonie.

Certains de ses dirigeants tenteront peut-être de le faire survivre.

Ses principaux dirigeants vont sans doute rallier Macron.

Quelques-uns d’entre eux rejoindront peut-être Reconquête le parti d’Éric Zemmour, mais ce dernier, qui pensait pouvoir recomposer la droite, n’y est pas parvenu.

Il lui aurait fallu pour cela devancer nettement Marine Le Pen et être au deuxième tour.

Il ne devancera pas Marine Le Pen, qui est parvenue à garder ses électeurs, et, si Reconquête pèse suffisamment pour continuer à exister, son poids est très insuffisant pour qu’Éric Zemmour en fasse le parti de la droite conservatrice.

Si le mouvement Les Républicains est à l’agonie, le Rassemblement national, lui, est susceptible de survivre.

Il y aura, en somme, sur la gauche, essentiellement un mouvement gauchiste protestataire qui ne peut arriver au pouvoir et, sur la droite, deux mouvements qui ne peuvent arriver au pouvoir, eux non plus – avec peut-être, sur leur flanc, un résidu de ce qui fut naguère le parti gaulliste.

Cela signifie que la démocratie en France se trouve réduite à l’état de simulacre, et que le pays est dominé par un vague conglomérat centriste, plutôt à gauche, qui se donne pour but de dissoudre la France dans l’Europe de l’Union européenne : une structure technocratique fonctionnant comme une nomenklatura et se chargeant de réduire les populations à l’état de plèbe travaillant, consommant, dotée de libertés de plus en plus réduites, surveillée, punie si elle s’écarte du chemin tracé par la nomenklatura, dépossédée de ses repères identitaires et culturels, plongée pour cela dans la peur de l‘insécurité, de la pollution et de la maladie et dans le multiculturalisme que l’islamisation fait avancer.

Les débats qui subsisteront en France seront des simulacres, tout comme la démocratie.

L’information restera largement aseptisée, ce qui est logique en ce contexte.

L’économie française continuera à décliner, et la France restera le pays où les prélèvements obligatoires et les dépenses gouvernementales sont les plus élevés du monde développé, ce qui signifiera une asphyxie lente et sûre.

Désespérant, oui.

J’aimerais que les sondages soient faux. Je crains qu’ils ne soient exacts.