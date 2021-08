Ces jours-ci, l’actualité politique française est centrée sur les primaires écologistes.

Et, comme à chaque fois que je regarde de ce côté de l’échiquier politique, je suis frappé du fanatisme d’extrême gauche de ces politiciens qui passent pour de merveilleux humanistes.

Les deux principaux candidats sont le député européen Yannick Jadot et le maire de Grenoble Éric Piolle.

Le premier s’est récemment illustré par un appel à accueillir les immigrés afghans « sans limite ».

Et, comme il pense bien que l’État français, malgré son immigrationnisme forcené, ne va pas le suivre dans son délire, il précise que, selon lui, cela ne concerne que « quelques dizaines de milliers de personnes ».

Une paille, c’est vrai !

Pour mémoire, nous accueillons actuellement un peu plus de 100 000 demandeurs d’asile, dont plus de 80 % sont déboutés – et restent pourtant très majoritairement en France faute d’expulsion.

En d’autres termes, M. Jadot réclame de doubler le nombre d’immigrés clandestins, ce qui est une curieuse conception de l’État de droit.

Au demeurant, l’eurodéputé réclame que ce soit Bruxelles qui impose cette mesure que M. Macron lui-même rejette.

Quelle serait la légitimité politique d’une telle mesure ? À peu près nulle. Elle ne ferait que renforcer l’euroscepticisme.

Est-il besoin de préciser que l’islamogauchiste Jadot ne voit aucun lien entre l’islamisme des talibans et les persécutions des Afghans ?

Quant à son principal concurrent, il semble qu’il soit plus radical encore.

Récemment, la presse bien-pensante a mis en scène son nouveau conseiller en communication, un certain Arun Chaudhary, ancien conseiller de Barack Obama et de Bernie Sanders, avec ce commentaire d’Enzo Lesourt, bras droit du maire de Grenoble : « Ils tiennent tous les deux à ce que les campagnes soient radicales sur le fond et enthousiastes sur la forme. »

Ça promet !

Celui que l’on surnomme « Pol Piolle », en référence à Pol Pot (peut-être aussi parce qu’il est ancien militant maoïste, alors que la plupart des Verts pastèques sont passés par le trotskisme) propose, parmi ses mesures phares, un « ISF climatique » et la création d’1,5 million d’emplois verts (autrement dit d’emplois bidons payés par le contribuable).

Mais le pire n’est pas que ces énergumènes égrènent des propositions plus absurdes les unes que les autres. Le pire est que toute l’oligarchie politico-médiatique est persuadée que ces mesures vont « dans le bon sens » !