Privilègier l’intelligence

Téléphoner et conduire sont deux activités incompatibles du point de vue de la sécurité.

D’où 2 solutions. 1. Celle de dirigeants qui admirent Poutine et compagnie : on matraque. 2. Celle de dirigeants comme Pompidou, qui n’aiment pas « emmerder inutilement les Français » : ils obligent les constructeurs à mettre le téléphone « mains libres », non pas sur les seules voitures d’un certain prix, mais sur 100 % des véhicules neufs avec, en outre, une prime pour équiper les anciennes.

C’est un choix politique, pas un choix de technocrate énarque.