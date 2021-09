Eric Ciotti a défrayé la chronique médiatique, ces derniers jours, pour avoir osé dire qu’en cas de duel entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, au deuxième tour de la présidentielle, il voterait sans hésitation pour le premier.

À vrai dire, c’est plutôt le contraire qui eût été surprenant.

Je suis personnellement plus étonné par la feinte stupeur des commentateurs que par la déclaration du député LR.

Chacun sait, depuis longtemps, qu’Éric Ciotti est sur une ligne plutôt « droitière », notamment sur la sécurité et l’immigration, qu’il s’est opposé énergiquement – y compris aux dernières élections régionales – à l’alliance de LR avec LREM.

Alors comment s’étonner de cette déclaration ?

Et, surtout, comment oublier opportunément le reste de la déclaration ?

Car le plus important, dans les récentes prises de position d’Éric Ciotti, ne concerne pas son hypothétique vote de deuxième tour (d’autant que ni Éric Zemmour, ni Emmanuel Macron, n’ont encore annoncé leur candidature !).

Il me semble beaucoup plus important de savoir pourquoi le député est candidat à la primaire LR (dont, d’ailleurs, on ignore toujours si elle va avoir lieu !). Il affirme vouloir s’engager dans ce combat pour « que la France reste la France ».

Selon moi, c’est le cœur du débat pour les échéances à venir.

Une partie significative des candidats – notamment à gauche, mais pas seulement – veulent accélérer le « changement » – c’est-à-dire, en français plus compréhensible, accélérer l’immigration et la destruction de notre civilisation.

J’ignore jusqu’à quel point Éric Ciotti est sincère. Mon premier mouvement est de méfiance car il a, dans le passé, soutenu sans état d’âme des personnalités qui ont gravement empiré l’effondrement civilisationnel dont souffre la France.

Mais qu’il soit le premier candidat à définir clairement les enjeux profonds de 2022 est à mettre à son actif.

Cela n’a d’ailleurs pas plu à l’inénarrable Castaner.

Ce dernier a cru malin de déclarer que Ciotti avait dû voter Le Pen en face de Macron en 2017. Et alors ? Si, vraiment, l’intéressé est dans la disposition d’esprit qu’il annonce, il me semblerait assez logique qu’il ait voté Le Pen plutôt que Macron qui a accusé la France de crime contre l’humanité pour avoir civilisé l’Algérie ou qui a contesté l’existence d’une culture française.

Si, vraiment, l’enjeu est que la France reste la France (et, sur ce point, Éric Ciotti me semble avoir tragiquement raison), alors toute nuance entre ceux qui veulent se battre en ce sens est secondaire.