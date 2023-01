Que pourrait réserver l’année 2023 ?

Il est toujours très difficile de prévoir l’avenir.

C’est, au vu de ce qu’a été l’année 2022, particulièrement difficile de prévoir ce qui peut se passer en 2023.

Ce qui semble certain est qu’en France, la situation difficile va s’aggraver.

Les prix de l’énergie vont être plus élevés, le niveau de vie de la population va baisser, ce qui va, bien sûr, affecter particulièrement les plus pauvres.

Des petites entreprises auront les plus grandes difficultés à survivre et des centaines fermeront.

Il ne sera pas possible d’endetter plus fortement encore le pays pour offrir des aides gouvernementales massives.

Une réforme des retraites longtemps retardée aura lieu : elle ne réglera pas du tout le problème du système par répartition, qui est en faillite, mais diminuera les sommes versées aux retraités.

Au vu de l’histoire de la France, cela devrait conduire à des grèves et à des manifestations, mais cela ne conduira vraisemblablement pas à une explosion.

La façon dont le mouvement des gilets jaunes a été écrasé par Macron a créé une résignation.

Le déclin de la France devrait se poursuivre sans révolte majeure, mais avec un désespoir croissant chez les plus pauvres, dont le nombre se fera plus élevé, et chez les membres de la classe moyenne inférieure, qui seront paupérisés.

Le déclin dans la résignation, sans révolte, est ce que Macron et ceux qui l’ont placé où il est voulaient obtenir, et ils semblent en train de l’obtenir.

La France Insoumise, qui domine le conglomérat de gauche, et le Rassemblement National protesteront, ce qui est leur rôle, mais n’auront aucun pouvoir de décision.

La France restera dans un fonctionnement où une entité dirigeante aux allures de parti unique ira de pair avec des mouvements protestataires impuissants.

Ce fonctionnement est en train de se généraliser en Europe occidentale.

Ce qui est établi, sur un plan international, est que la guerre contre l’Ukraine menée par Poutine va durer.

Le choix obstiné de la victoire lente par l’administration Biden fait que les prévisions d’une défaite claire, nette et rapide de la Russie, initialement énoncées par les meilleurs analystes militaires américains pour la fin de l’été 2023 devront être retardées.

L’administration Biden veut apparemment le maintien au pouvoir d’un Vladimir Poutine affaibli, et fera sans doute pression sur Zelensky pour qu’il accepte des compromis, que Zelensky fera tout son possible pour refuser.

Les dirigeants français et allemands sont sur la même ligne que l’administration Biden.

Le suivi de cette ligne, en prolongeant la guerre, ne peut que retarder le moment où la stabilité pourra revenir sur le continent européen, car le retour de la stabilité impliquerait non seulement la fin de la guerre, mais encore la fin de la menace constituée par le régime Poutine en Russie.

Une politique d’endiguement de la Russie ne serait qu’une solution temporaire.

Deux lignes s’affrontent présentement et, face à la ligne Biden-Macron-Scholz, il y a une ligne Andrezj Duda (président de la Pologne)-Volodymyr Zelensky, qui stipule que la chute du régime Poutine est un impératif absolu.

Cette ligne est soutenue aux États-Unis par Mike Pompeo.

Xi Jinping observe de très près ce qui se passe en Ukraine, et toute concession occidentale accordée à Poutine sera considérée par lui comme un encouragement à s’en prendre davantage à Taïwan.

Ali Khamenei en Iran, allié militaire de Poutine, observe lui aussi de très près.

C’est peu perçu en Europe, mais c’est la stabilité du monde qui est en jeu en Ukraine, et le futur géopolitique de la planète entière, et l’année 2023 sera sans doute décisive.

Comme je l’ai déjà écrit, et je dois le redire : la fin de la guerre froide en 1991 par victoire des États-Unis et du monde libre a fait entrer le monde dans une phase de répit relatif.

Le répit a clairement pris fin en septembre 2001 mais, dans la décennie 1991-2001, les ennemis de la liberté et de la civilisation occidentale se sont préparés à agir. Ils agissent.

Un nouvel axe du mal existe, qui relie Poutine-Khamenei et Xi Jinping.

Si Poutine tombe, ce sera un coup très rude porté à cet axe. Ceux qui se sont situés en France du côté de Vladimir Poutine ne semblent pas voir qu’ils se sont ainsi situés aussi du côté de Xi Jinping et Ali Khamenei.