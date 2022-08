Que veulent les Français ?

La réponse est aussi simple que la question. Ils veulent qu’on leur fiche la paix. Mais on est loin du compte. Le citoyen français est toujours recherché, inquiété, tourmenté, par une administration pléthorique qui a laissé l’insécurité devenir la première préoccupation des Français. On en est arrivé à une centaine d’agressions au couteau par jour. Chaque jour, désormais, la presse publie la chronique du coup de couteau. Aujourd’hui, je lis que c’est un Tunisien qui a poignardé un passant. Hier, l’agresseur était afghan. Quant aux violences conjugales, elles ne cessent de se multiplier – notamment dans certains milieux venus de loin, mais qui vivent en France.

Est-il acceptable aussi qu’un quartier entier de Paris soit livré au trafic de drogue ? Stalingrad est devenu Stalincrack, donnant le spectacle de la déchéance humaine avec dealers (à 100 % des migrants), et des acheteurs, le cerveau démoli, poussant cris et hurlements toute la nuit.

Il n’y a pas que l’insécurité physique. S’y ajoute l’insécurité fiscale. La France, pays le plus imposé dans le monde, compte 453 impôts, taxes et autres prélèvements, si bien que le brave Français, qui s’est fait un patrimoine grâce à son travail, à l’épargne, et souvent à ses privations, peut être ruiné par les ponctions de l’administration qui, par ailleurs, entretient des millions de migrants survivant au niveau de seuil de pauvreté – grâce aux allocations et parfois au vol.

L’endettement des ménages fait concurrence à celui de l’État, qui est en quasi-faillite.

Tel est le bilan de décennies de politique politicienne socialiste.

Les Français sont aussi très attachés à l’emploi. Ils veulent la sécurité de l’emploi mais, en même temps, ils veulent des vacances. L’idéal étant d’avoir un emploi rétribué qui permette d’être en vacances. Et voici, ô miracle, que la contradiction travail-vacances pourrait être résolue par le télétravail qui permet de travailler tout en surveillant le lait sur le feu, en donnant le biberon au petit dernier, et en organisant les prochaines vacances !

Pendant ces vacances, vous avez le choix entre mille distractions. Vous pouvez partir en croisière. Chaque jour, les magazines vous proposent des croisières – au Pôle Nord pour voir des ours bancs, dans l’Adriatique avec concert aux escales, en Grèce et même au Cambodge où on ne peut qu’avoir une pensée émue pour Pol Pot, ce Cambodgien formé par le Parti communiste français responsable de la tuerie de 3 millions de Cambodgiens, hommes, femmes et enfants. Il faut cependant savoir que ces croisières de rêve reviennent pour deux à quelque 10 000 euros et donc ne sont pas à la portée de toutes les bourses.

Et il y a mieux encore : le tour du monde en Boeing privé avec escales choisies, champagne à volonté et facture en conséquence !

Il est plus simple et moins cher de rester chez soi en lisant quelques-uns des 600 romans édités, paraît-il, chaque année en France – à la condition, il est vrai, d’aimer les légumes car, dans tout ce fatras littéraire, il y a beaucoup de navets !

Ce que veulent aussi les Français, c’est qu’on arrête de leur casser les pieds avec la repentance coloniale, alors que la colonisation a fait sortir les pays concernés de l’esclavage, de la féodalité, et de l’anarchie. La colonisation aussitôt disparue, lesdits pays ont retrouvé désordre et corruption, ainsi que le trafic de drogue, plusieurs pays d’Afrique noire francophone étant devenus des lieux de passage pour l’acheminement de la drogue en France, où elle arrive par tonnes !

Pour terminer, une réflexion : on ne peut que s’étonner de la nomination comme ministre de l’Éducation nationale d’un Sénégalais qui défend l’indigénisme, le racialisme, le wokisme. Nous avons déjà connu Najat Vallaud-Belkacem, elle aussi ministre de l’Éducation. Nous avons également Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. À ce train-là, le prochain ministre de l’Éducation sera un Chinois qui ne parlera que le chinois !