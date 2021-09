Quelques précisions sur les « vaccins » à ARN

Nous, les scientifiques, qui connaissons les effets de ces pseudo-vaccins à l’ARN messager, et qui n’en voulons pas pour nous et nos familles, en avons plus qu’assez de ce mépris affiché par des profanes qui ne connaissent rien à la science (un général, un chroniqueur des « 4 vérités » …), essentiellement des gens incompétents en ce domaine qui se contentent de gober bêtement la propagande gouvernementale.

Une fois pour toutes, ces pseudo-vaccins produisent dans le corps humain une protéine appelée « spike », dont l’effet principal le plus nocif est de faire coaguler le sang un peu partout, produisant des thromboses, des inflammations des organes vitaux par micro-coagulations : cœur, poumons, pancréas, foie, reins, cerveau, etc., et même les testicules et les ovaires – provoquant en particulier des stérilisations (dont on ne sait pas si elles seront définitives ou pas).

Il est prouvé empiriquement que ce pseudo-vaccin peut aussi provoquer des cancers.

Certes, tout le monde n’est pas touché, mais on ne sait pas pour l’instant qui sont les personnes dont le terrain biologique est propice à ce genre d’effets nocifs et quelquefois mortels.

Justement, quand il s’agit de la santé, il serait judicieux de prendre des précautions maximales, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Parfois, ces inflammations aboutissent à la mort par infarctus, embolie pulmonaire ou autre.

Aujourd’hui, d’après l’agence européenne du médicament, il y a, au bout de quelques semaines de vaccination, au moins 1 000 morts en France et 18 000 en Europe, imputables à ces pseudo-vaccins.

En particulier, aux USA, il semble qu’il y ait des enfants qui sont morts d’un infarctus quelques jours après la première dose.

Il y va des médicaments et des vaccins comme des calculs statistiques en mathématiques.

Quand vous voulez représenter un phénomène physique de la nature par un modèle mathématique, vous calculez votre modèle, puis vous évaluez ce qu’on appelle un coefficient de corrélation avec la réalité.

Ce coefficient est compris en valeur absolue entre 0 et 1.

Quand on travaille convenablement, s’il est inférieur à 99 %, on rejette le modèle et on en cherche un autre.

Dans le cas de ces injections, nous avons largement dépassé ce seuil fatidique de 1 % d’échec et d’effets nocifs graves, d’autant plus qu’apparemment leur efficacité contre la covid-19 n’est pas excellente.

Si les pouvoirs publics étaient honnêtes, ces pseudo-vaccins seraient retirés du marché et remplacés par le vaccin français, qui lui est un vrai vaccin, et d’ailleurs en phase 3 d’expérimentation, avec pratiquement aucun effet nocif.

Mais je suppose que l’État français poursuit d’autres objectifs que de soigner les Français.

En particulier, il occulte complètement l’avènement de ce vaccin français qui semble être la meilleure solution contre ce virus.

De toute façon, c’est une absurdité de vouloir vacciner les gens en pleine pandémie, il faut d’abord les soigner et ensuite les vacciner quand ils sont guéris, mais avec un vrai vaccin, pas avec un produit d’apprentis-sorciers.

En conclusion, je suppose que vous devinez ce que nous, les abrutis abreuvés de « fake news », disons aux chroniqueurs incompétents et au garde-à-vous devant les mensonges d’État dont le pouvoir macronien nous gave depuis plus de dix-huit mois maintenant !