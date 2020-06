Quelques propositions concrètes

On me dit : « Vous critiquez. Très bien. Mais la critique est aisée, l’art, lui, est difficile. » L’art, ce sont les propositions concrètes pour redresser une situation actuellement calamiteuse. En voici quelques unes.

Pour que notre pays, qui va mal, retrouve force et santé. Il lui faut :

1) Baisser les prélèvements obligatoires – tous – de 50 %.

2) Baisser le nombre de fonctionnaires de 30 % au profit immédiat des forces de l’ordre.

3) Interdire toute entrée sur le territoire national qui ne soit pas motivée par l’intérêt national et s’efforcer de renvoyer d’où ils viennent les millions de migrants entretenus à grands frais à ne rien faire par l’assistance officielle.

Le problème, c’est que ces mesures, qui relèvent de l’évidence et du bon sens, sont contraires à la politique officielle fondée sur la démagogie, la dépense, le laxisme et souvent l’anarchie.

S’agissant des migrants, aucun pays n’accepte de les reprendre. « Ils sont partis, bon débarras, débrouillez-vous avec eux. On ne les connaît plus. » Alors que faire ? On ne peut pas les renvoyer chez eux par avion en les parachutant au-dessus de l’Algérie ou de la Syrie. Il faut savoir aussi que toute mesure énergique prise dans l’intérêt national provoquerait des mesures de rétorsion dans des pays où se trouvent beaucoup de Français, en Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, en Turquie – des pays où les intérêts français sont importants.

Nous sommes prisonniers d’une politique suicidaire sur le long terme, suivie depuis des décennies.

Nul n’ignore que l’on ne peut rien sans autorité. Or, en France, la mentalité, imprégnée de socialisme, est telle que toute autorité est assimilée à la dictature. Faire preuve d’autorité, c’est être fasciste. Dès lors, la voie est ouverte au désordre.

Un homme fort parmi les politiciens ? Ne cherchez pas, il n’y en a pas. Dans notre histoire récente, après une débâcle historique et une défaite honteuse pour nos armées, les politiciens implorèrent le Maréchal Pétain de diriger le pays. C’était un homme que l’on respectait, que l’on vénérait. Il avait pour lui l’âge et la gloire. Vous imaginez le parlement confiant les pleins pouvoirs à Mélenchon, qui fait rire, ou à François Hollande ? Dans un tel cas, la rue du Cirque deviendrait monument national ! Heureusement, mais c’est une triste consolation, nous n’avons pas aujourd’hui de débâcle comme celle de 1940 où des millions de Français s’enfuyaient vers le Sud, sans savoir où aller, dans des carrioles chargées de poulaillers et de cages à lapin, sur lesquelles on avait placé la grand-mère, pendant que les armées allemandes défilaient sur les Champs-Élysées.

Aujourd’hui, l’édifice national se démolit chaque jour davantage, à coups de pioche socialiste sans dynamite. La médiocrité quotidienne est la règle avec le laisser-aller général, la délinquance, le surendettement, le chômage (bientôt à 12 %) et des élections à répétition pour notre distraction. Tel parti va-t-il aller dans ce sens-là ? Dans l’autre sens ? Avec Macron ou sans Macron ? Avec tout de même un petit peu de Macron ? Laissez-moi vous dire que l’on s’en fout !

Ce dont on ne se fout pas, c’est le sale coup que l’on reçoit dans la rue, la feuille d’impôt dans la boîte aux lettres, la fin du mois difficile.

Un brave Français me disait hier : « J’ai épargné toute ma vie. Je me suis privé. Je n’ai pas donné à mes enfants ce que je souhaitais leur donner. Et aujourd’hui, l’État me dit : Vous avez un patrimoine, on va vous aider à vous rendre solidaire et, pour commencer, on va vous prendre la moitié de ce qui vous appartient. On me vole ce que j’ai épargné pendant toute une vie et, avec les milliards enlevés aux braves gens, on distribue des allocations aux migrants qui tuent, volent et pillent, dont certains ayant obtenu la nationalité française “votent bien” – ils votent socialiste –, tout en cherchant à tuer ou à blesser policiers et gendarmes. »

Pendant combien de temps ce désordre criminel va-t-il encore durer ? Les braves gens ne demandent rien à personne. Ils souhaitent seulement qu’on les laisse travailler et que les policiers et les gendarmes chargés de les protéger ne soient pas sanctionnés pour avoir fait leur devoir. Pour le moment, officiellement, nous n’avons qu’une solution : la soumission.

Mais vous pouvez aller à la campagne, vous réfugier dans un charmant petit village isolé et fleuri … et en revenir dare-dare parce qu’il n’y a pas de médecin ou pour répondre à une lettre administrative menaçante dont le contenu est un condensé de jus de chaussette auquel personne ne comprend rien !

Vous pouvez aussi lire le journal pour apprendre que, par suite de l’épidémie en cours, 100 millions de personnes dans le monde sont au bord de l’extrême pauvreté – je dis bien de l’extrême pauvreté. Le revenu par habitant va reculer dans 90 % des pays de la planète et les inégalités vont se creuser. Les faillites vont augmenter de 21 % en France, de 37 % au Royaume-Uni et de 43 % aux États-Unis. Beaucoup d’économies émergentes sont aussi affectées. La Coface prévoit 40 % de défaillances supplémentaires au Brésil et 50 % en Turquie.

Que de misères sont cachées par ces chiffres !