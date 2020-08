Qu’est-ce qui peut bien nous arriver aujourd’hui ?

Hier matin, un ami a été heurté par une trottinette à moteur, montée par deux individus. Il doit, à la suite du coup porté, subir une intervention chirurgicale. Il va sans dire que les deux voyous n’ont pas laissé de carte de visite. Ils se sont enfuis.

Chaque jour, vous pouvez être renversé sur le trottoir, fait pour les piétons, par une trottinette, une moto roulant à toute allure et même une voiture. J’en ai vu qui se mettait à deux pour arracher les piquets destinés à interdire le trottoir aux véhicules qui stationnent partout – y compris donc sur les trottoirs.

Les trottinettes sont abandonnées et, la nuit venue, vous avez une bonne chance de buter sur l’une d’elles et de vous casser un poignet. Il y a quelques jours, une dame devant moi relevait les trottinettes qui encombraient le trottoir et les adossait au mur. Je l’ai aidée et encouragée. La France est tombée dans l’anarchie, le désordre, « l’ensauvagement » comme on dit maintenant, parce que, depuis des décennies, ceux qui disent la gouverner sont prisonniers de la démagogie électoraliste. Il faut ne rien faire pour ne pas risquer de perdre une voix. C’est le mot d’ordre. Être élu, c’est gagner à la foire d’empoigne. Ils sont 618 384 élus, responsables en réalité d’une situation qui, chaque jour, nous met en danger.

Si, après être sorti, vous rentrez chez vous indemne, grâce à Dieu, mais sûrement pas grâce à l’État, vous prenez connaissance d’une lettre de votre banque qui vous informe que votre compte vient de faire l’objet d’un important prélèvement de l’administration fiscale. On n’en connaît pas la raison. L’administration fiscale peut désormais se servir comme elle l’entend. Le droit de propriété n’existe plus et vous pouvez passer des journées entières à essayer de vous informer. « Tous nos conseillers étant occupés, veuillez rappeler ultérieurement … »

Ce n’est pas tout. Si vous êtes en mauvais termes avec votre voisine, faites très attention. Elle peut, d’un mot, vous dénoncer à la police. Il n’y a rien de plus facile. La liste des accusations utilisées est longue et comprend, pour commencer, la pédophilie, le harcèlement sexuel et bien d’autres accusations qui apparaîtront sans fondement. Il n’empêche que la police vous interpellera, vous placera en garde à vue (c’est-à-dire vous incarcérera) et, après tous les ennuis et vexations subis, on vous rendra la liberté en vous souhaitant une bonne journée. Mais le préjudice subi demeurera. Votre nom restera dans les archives de la police. Tout cela s’appelle, paraît-il, la « présomption d’innocence » !

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur lui-même, a été publiquement accusé d’avoir violé une jeune personne. Bref, dans la France abandonnée à la malveillance, vous n’avez aucune sécurité et, pour en arriver là, vous êtes condamné à payer des impôts qui sont les plus élevés parmi tous ceux perçus sur la planète. C’est une autre réjouissance !

À ce sujet, une précision. Si votre salaire annuel est de 56 461 euros, ce qui est plutôt satisfaisant, vous ne recevez en fait que 25 689 euros, la moitié de votre salaire a été prélevée par taxes et impôts !

Permettez-moi de dire que c’est se f … du monde. C’est une véritable agression d’un État qui vous ruine pour aider notamment les migrants à envahir la France, les nourrir, les loger, les soigner. Ces migrants se comptent ainsi maintenant par millions et beaucoup d’entre eux n’ont pas oublié de placer dans leurs bagages leur kalachnikov pour tirer sur d’autres migrants à l’ombre de nos cathédrales – celles du moins qui n’ont pas été incendiées. À ce propos, je relève que la cathédrale de Nantes a été confiée à un migrant venu du Rwanda chargé de veiller à la sécurité et d’en fermer les portes le soir. Monsieur le recteur, permettez-moi de vous dire que ce n’était pas sérieux.

Cette confusion générale que l’on constate depuis longtemps a évidemment engendré des résultats très négatifs. Je vais en citer quelques-uns.

L’activité reste en France inférieure de 10 % à son niveau d’avant la crise sanitaire. La raison est à chercher dans l’effondrement de l’investissement qui a chuté de 40 %, ainsi que dans la forte baisse des exportations.

L’industrie sinistrée fonctionne à 70 % de ses capacités et voilà que notre pays est en passe de dilapider 100 milliards d’euros pour rien, faute de stratégie et de courage politique.

La situation est telle que je lis dans la presse ce constat alarmant : « Le bon sens et la raison sont plus que jamais à Berlin, le chômage et les dettes à Paris. »

Quant au travail, parlons-en. Poussés par les syndicats, les Français travaillent de moins en moins, si bien qu’on en arrive à se demander si les vacances du 1er janvier ne pourraient pas se poursuivre jusqu’au 31 décembre, laissant à chacun le soin de veiller au coronavirus !

L’insécurité due à la démagogie est telle que Thibault de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, dont le jugement est connu pour sa solidité, vient d’écrire : « La violence physique gagne en intensité, violences gratuites qui traduisent un véritable ensauvagement de la société. Des policiers ou même des pompiers peuvent être tués à tout moment. Il y a un recours, toujours plus grand, à la violence physique et une augmentation de la gravité de cette violence. Or la sécurité est la première obligation de l’État envers les citoyens. »

L’État ne remplit plus sa mission. Il exploite le citoyen et le rend vulnérable et malheureux. Le régime socialo-communiste qui est actuellement en vigueur en France ne peut qu’aggraver une situation déjà redoutable par ses conséquences, dont les citoyens, victimes impuissantes, souffrent chaque jour.