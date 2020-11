Qui sera le prochain décapité?

Bonjour, Madame, je ne voudrais pas vous déranger, mais j’ai trouvé une tête sur le trottoir à côté de chez vous. Ce ne serait pas la tête de votre grand-père?

– Faites voir. Non, ce n’est pas la tête de notre grand-père, mais celle de notre voisin. Vous savez, il était très imprudent. Il allait à la messe le dimanche.»

Voilà où nous en sommes aujourd’hui, en France, dont on disait naguère qu’elle était la fille aînée de l’Église. C’est ce que je dis et écris, depuis bien longtemps, parlant de la France envahie par des migrants dont la moitié sont musulmans, un pays qui s’enfonce dans le crime.

Ce que nous subissons, ce n’est pas une guerre de religion, puisque la France ne riposte pas.

Ce sont des assassinats subis, venant d’étrangers qui entrent en France au rythme de quelque 500 000 par an. Sur 50 ans, ce qui est peu à l’échelle de l’histoire, faites le calcul.

Le crime est devenu banal. 268 Français ont déjà été assassinés par des musulmans depuis 2015.

1000 ont été blessés. Les forces de l’ordre, pourtant constamment mobilisées, sont agressées tous les jours. C’est le tir au pigeon. L’occasion se présente, allons-y: on lance la voiture volée dans le but de tuer le policier ou le gendarme qui exerce un contrôle.

On m’a parfois reproché d’être pessimiste. Je ne l’ai pas été assez. Dès qu’on quitte son domicile, on est en danger. Les enfants d’abord.

C’est le résultat d’une politique démagogique qui cherche à plaire pour être élu et recevoir une indemnité souvent confortable. Pas d’autorité, pas de contrôle. Des textes votés qu’il faut appliquer font que le droit de s’installer en France est délivré systématiquement – sous toutes ses formes. On ne peut pas exiger des magistrats et, de façon générale, des fonctionnaires de refuser d’appliquer les textes votés par les parlementaires.

Prenons le cas du musulman qui a décapité le professeur Samuel Paty. C’est un Tchétchène venu de Russie.

Il s’appelle Abdoulakh Abouye Zhiditch Anzorov. On lui a accordé le statut de réfugié comme à tant d’autres. De cette façon, on a officieusement participé au crime. Sans le vouloir, mais le mal est fait. Ceux qui le déplorent n’ont plus qu’à pleurer et déposer des fleurs sur les lieux du crime.

C’est l’anarchie générale avec le risque d’être sanctionné pour avoir dit l’évidence.

C’est ce qu’on appelle la liberté d’expression (qui n’est plus qu’une formule).

Ceci dit, il est tout à fait conseillé de ne pas présenter ni commenter des caricatures de Mahomet, au demeurant vulgaires et offensantes. Pas de provocation. À ce propos, je note que les attaques multiformes lancées contre le christianisme ne provoquent aucune réaction de défense, ni même de réprobation. Chaque jour, des églises sont profanées et on n’en dit rien. On laisse faire. Et l’on se trouve désormais dans une situation telle que les pouvoirs publics, volontairement sans pouvoir, ne peuvent plus rien faire. Alors quel va être l’aboutissement de cette démission officielle ? Les choses vont-elles s’arranger d’elles-mêmes? Bien sûr que non!

N’oublions pas non plus le désordre social dans lequel nous vivons. On vient de me parler d’un jeune payé 1100 euros par mois. Comment peut-on vivre décemment à Paris avec 1000 euros par mois, à moins d’être logé et nourri par ses parents ? La tentation est grande, alors, de faire alliance avec la drogue, dont le commerce en France est évalué en tonnes. Achetée par grammes, jugez du nombre de consommateurs et aussi de vendeurs. Si ce n’est pas la drogue, c’est le vol, pratiqué par ceux qui ont faim dans une société de consommation qui offre tout à acheter et donc impose d’avoir de l’argent pour acheter. Tout est fait pratiquement pour la délinquance diverse et variée.

La presse du 24 octobre cite aussi le cas d’un Italien qui vient d’être arrêté en Alsace pour avoir commis 160 viols et agressions sexuelles, un champion toutes catégories (!) auquel s’ajoutent les milliers et milliers d’autres dont l’emploi est le vol. Vol et viol sont devenus la devise de la France.

On cite encore cette histoire sordide d’une jeune fille venue de l’ex-Yougoslavie battue et tondue en France par sa famille parce qu’elle fréquentait un autre Yougoslave, un Serbe, chrétien, lui. Sa famille lui a cassé des côtes, ce qui est très douloureux …Franchement, cette querelle balkanique n’est vraiment pas notre affaire!

Durant son séjour en France, en 1980, le pape Jean-Paul II a posé la question: «France, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême?» La presse lui répond chaque jour. Plus aucune de ces promesses n’est tenue. Celles qui sont tenues sont celles du prophète, c’est-à-dire supprimer l’infidèle. On en a la confirmation tous les jours.

L’une des conséquences de cette situation est l’émigration hors de France des populations de confession juive. Des voisins juifs viennent de se fixer en Israël où, m’ont-ils dit, la sécurité est mieux assurée qu’en France. Une attaque islamiste, là-bas, c’est aussitôt une riposte qui fait réfléchir les agresseurs. Les Israéliens savent se servir de leurs avions de combat. En France, après un assassinat par des « radicalisés », on va chez le fleuriste pour acheter des fleurs qui seront déposées sur le lieu du crime avec des paroles de regret. Il n’y a plus qu’à attendre le prochain assassinat.

Pour terminer, j’en reviens donc au titre de cette chronique : qui sera le prochain décapité?