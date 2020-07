Recherche bon sens désespérément !

Plus le temps passe, plus j’ai l’impression que nous sommes gouvernés par des fous – et ce n’est pas franchement une sensation rassurante !

Je lis dans les gazettes que l’immigré rwandais qui travaillait pour la cathédrale de Nantes est passé aux aveux.

Nous avons donc un homme qui, n’ayant pas d’autorisation de séjour, n’avait aucun titre à se trouver sur le territoire national, mais qui disposait, si j’ai bien compris, des clés de la cathédrale.

L’immigrationnisme d’une partie du clergé reçoit ici une sanction sévère. Mais le plus étrange est que, trop souvent, des clercs « oublient » de défendre la loi naturelle contre les lois positives illégitimes et qu’ici, ils ont délibérément violé la loi positive.

Le clerc qui laissa les clés de la cathédrale à ce clandestin considère-t-il donc que la législation française sur l’immigration viole la dignité humaine et qu’il faut, par conséquent, s’opposer à cette loi positive illégitime ? Si c’est le cas, il faudrait nous dire en quoi elle est illégitime.

Pour ne rien vous cacher, je doute, quant à moi, de la légitimité de cette législation – mais pour une raison probablement inverse.

Je crois que l’actuel laxisme migratoire viole le bien commun de la nation française. Et je crois aussi qu’au fondement de cet immigrationnisme délirant réside une sorte d’esclavagisme qui ne dit pas son nom – mais qui est bien réel.

En tout cas, à la fois pour les Français et pour les immigrés, si on prenait le temps de la réflexion raisonnable, il serait, me semble-t-il, assez facile de montrer que cette législation doit d’urgence être changée.

Au lieu de quoi, les oligarques (et leurs thuriféraires cléricaux) ne cessent de nous claironner, contre toute évidence, que l’immigration est « une chance pour la France ».

Autre dinguerie : l’actuelle discussion sur la loi de bioéthique.

J’ai l’impression que bien peu de parlementaires ont regardé ce qu’ils allaient voter.

Mais, en se contentant de survoler le texte, on constate qu’il sera désormais possible de détruire un embryon génétiquement « non conforme » (ce qui est exactement l’eugénisme que l’on reproche – à juste titre – au national-socialisme).

Malgré les dénégations, les mères porteuses trouvent une première forme de légalisation. Alors que les verts pastèques dénoncent les OGM, ils acceptent le principe d’un embryon humain génétiquement modifié. On constate aussi que l’État s’arroge le droit de priver de père des enfants.

Pour moi, le plus ahurissant est peut-être là : non seulement nous sommes en présence d’apprentis sorciers qui « bidouillent » la génétique et la filiation humaines au gré des pulsions et des lobbies, mais, plus grave encore, personne ne conteste à l’État le droit de s’immiscer dans ce qu’il y a de plus intime dans notre vie.

Le bon sens semble avoir déserté les « hautes sphères » de la vie publique française.

Encore un exemple. Voici quelques jours, prenant le ton martial que nous lui connaissons, Emmanuel Macron tonna sur TF1 : « Je n’accepterai pas que ces incivilités deviennent une habitude. »

Lesdites « incivilités » désignaient le lynchage de la gendarme Mélanie Lemée ou du chauffeur de bus Philippe Monguillot.

Il est monstrueux qu’à force de laxisme et de relativisme lénifiant, nous en soyons arrivés à ce que le chef de l’État lui-même taxe « d’incivilités » des actes d’une extrême gravité. Comme si assassiner sauvagement un gendarme était analogue à jeter un mégot de cigarette.

Décidément, nous manquons cruellement de bon sens (et de courage) au sommet de l’État !