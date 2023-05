Référendum

La Politique, c’est un métier. Et ce n’est pas celui de M. Macron, de toute évidence.

Grâce à lui et son Premier ministre d’alors, on a eu les « gilets jaunes ». Taxe sur les carburants, 80 km/h, refus – lamentable – de revaloriser ou indexer les retraites : 3 stupidités d’apprentis en politique qui ont engendré la « bordélisation » du pays payée par le contribuable. Merci, à cet égard, au Covid !

Et rebelote avec la « réforme des retraites » : dans cette France d’assistés, il ne fallait pas parler d’âge mais de durée de cotisation, évidemment plus logique, ni passer en force (49.3) mais faire prendre à nos chers députés le risque de la perte de leur mandat (rémunération) : cela aurait été plus courageux pour tout le monde.

Au lieu de cela, la même « bordélisation » avec manifestations, destructions, déprédations partout.

Avec les concessions faites avant et depuis le 49-3, c’est une réforme qui coûte cher aux contribuables : elle était évidemment nécessaire (mais pas ainsi) mais, compte tenu de la « qualité » de nos gouvernants, il aurait mieux valu ne pas la faire. Zéro pointé ! Bravo Messieurs et changez de métier !

Philippe Merlet