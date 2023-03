Réforme des retraites et désordre établi

Dans les années 1930, ce que l’on appelait les « non-conformistes », penseurs inclassables qui préparèrent à la fois la Révolution nationale de Vichy et le corpus doctrinal de la Résistance et des débuts de la IVe République, dénonçaient volontiers le « désordre établi ».

Sous cette expression aux allures d’oxymore, ils visaient un système politico-économique profondément hostile à la nature humaine, où la vérité n’avait pas plus de droits que le mensonge et où, pour le plus grand profit de puissances financières déracinées, on détruisait les familles, les savoir-faire ancestraux et la petite propriété.

Malheureusement, même si le monde a beaucoup changé depuis, nous subissons toujours ce « désordre établi ».

L’ordre politique n’est ni au service de l’être humain, ni à celui de la nation. Quant à l’ordre économique, il détruit méthodiquement nos petites entreprises et notre paysannerie, préférant importer des cochonneries produites aux antipodes, parfois par des enfants ou les travailleurs forcés du goulag chinois, en tout cas dans des conditions désastreuses – pour le plus grand bénéfice de quelques-uns et le malheur du plus grand nombre.

Ajoutons à ce tableau que la principale opposition au désordre établi, dont M. Macron est une sorte de caricature, est une extrême gauche qui ambitionne d’aggraver encore la situation !

Il ne serait pourtant pas bien difficile de changer radicalement les choses.

Il suffirait de « diffuser la propriété » (selon l’expression de Louis Salleron). Plutôt que le « grand capital » ou le collectivisme, qui semblent se partager le débat public, préférer la subsidiarité et la propriété à taille humaine – de l’accession à la propriété immobilière à la diffusion de l’actionnariat.

Et préférer la propriété enracinée (notamment engagée sur la longue durée) au « zapping » et aux coups de bourse.

Préférer surtout la vérité au mensonge. Or, quand chacun peut prétendre « être » tout ce qui lui passe par la tête, à commencer par une personne de l’autre sexe, aucun débat ni aucune loi n’est plus possible (si je peux prétendre être une femme, qui peut m’empêcher de me croire âgé de 64 ans ?).

Ce « désordre établi » est ainsi le principal obstacle à la réforme des retraites.

Le désordre n’est pas seulement dans la rue. L’extrême gauche n’en est pas seule responsable. La Macronie l’est autant. Nos dirigeants étant incapables de voir plus loin que la prochaine élection ou plus haut que le dernier sondage sont incapables d’envisager le long terme et l’intérêt national – et notamment de mettre en place une politique familiale digne de ce nom.

Ils ne savent que tenter de remédier à la liberté des prédateurs par la coercition imposée à tous.